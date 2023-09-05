Топ-5 самых дорогих футбольных трансферов лета в Европе ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Топ-5 самых дорогих футбольных трансферов лета в Европе

05.09.2023, 12:39, Детали
Теги: ,

Футбольное «трансферное окно» в европейских топ-лигах закрылось, и теперь можно подвести его итоги.

Представители топ-лиг Старого света неплохо потрудились на «трансферной ниве», и денег на новичков гранды европейского футбола суммарно выложили немало. Но кто же позволил себе наиболее «роскошные» обновления в составе? Взглянем на пятерку наиболее дорогостоящих новичков летнего трансферного окна-2023 в Европе.

5 место. Йошко Гвардиол – за 90 миллионов евро из «РБ Лейпциг» в «Ман Сити»

«Горожанам» из Манчестера в новом сезоне нужно защищать сразу три титула, завоеванных в прошлой кампании, и главный из них – победа в Лиге чемпионов, которую подопечные Хосепа Гвардиолы хотят выиграть второй раз кряду. Для этого каталонский наставник решил укрепить защитную линию своим почти полным хорватским однофамильцем, и эксперты в один голос называют этот трансфер одним из самых продуманных и эффективных в последние годы.

Кстати, эксперты беттинг-сферы называют «Горожан» фаворитами Лиги чемпионов нового сезона. В частности, такого мнения придерживаются аналитики компании Лига Ставок, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на ведущие футбольные турниры. И те фанаты «Горожан», которые планируют использовать свои бонусы Лиги Ставок (https://betonmobile.ru/mobile-freebets-bonuses/bonusyi-liga-stavok) для долгосрочного прогноза на триумф «Манчестер Сити» в ЛЧ, уже сейчас могут заметить, что вероятность защиты титула грандом с Туманного Альбиона оценена в более чем 33% шансов.

4 место. Харри Кейн – за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма» в «Баварию»

В обратном направлении – из Англии в Германию отправился лучший бомбардир «Тоттенхэма» за всю историю клуба Харри Кейн, который теперь будет творить историю «Баварии». Начал Харри не лучшим образом – снова не смог завоевать трофей (Суперкубок Германии) в своем дебютном матче. Но потом у Кейна явно пошло получше – голы ему даются так же легко, как и в Британии, так что можем ждать от английского бомбардира убедительного сезона.

3 место. Джуд Беллингем – за 103 миллиона евро из «Боруссии» в «Реал»

Один англичанин уже сделал себе имя в немецкой Бундеслиге, и теперь отправился покорять Испанию, а точнее – сердце ее футбола, Мадрид. Беллингем начал в «Реале» так, будто выступал за «Королевский клуб» всю свою жизнь. У Джуда уже пять голов и один «ассист» в четырех дебютных играх за «Галактикос». Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4-х играх чемпионата Испании подряд, был Криштиану Роналду в 2009-м году. И, похоже, Беллингем готов превзойти португальца с его выдающимися показателями.

2 место. Деклан Райс – за 117 миллионов евро из «Вест Хэма» в «Арсенал»

Кто-то считает, что «Канониры» переплатили за игрока, выступающего на позиции центрального хавбека. Но Деклан Райс уже доказал, что может не только классно обороняться, но и помогать атаке своей новой команды. Новичок забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в крайнем туре АПЛ, и благодаря этому мячу «Пушкари» одержали победу, ворвавшись в группу лидеров первенства. Похоже, это только начало выдающегося влияния Райса на игру «Арсенала».

1 место. Мойсес Кайседо – за 133 миллиона евро из «Брайтона» в «Челси»

А вот этот трансфер пока что вызывает больше вопросов, чем ответов. Впрочем, как и вся трансферная политика «Челси» последних двух лет после смены владельца и менеджерского «звена». Хороший ли игрок Мойсес Кайседо? Бесспорно! Но стоит ли он 133 миллиона евро прямо сейчас? Пока скорее нет, чем да. И уж точно было опрометчиво платить за молодого эквадорского паренька больше, чем за таких ребят, как Беллингем и Кейн. Однако у Кайседо еще будет немало времени, чтобы доказать критикам их неправоту. Если Мойсес сможет прогрессировать одновременно со всей командой «Челси», его влияние на результаты однозначно будет оценено по достоинству.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Методы анализа данных в ставках: Техники, которые использует команда SportWins

14.08 / «Трофейное проклятие» Кейна продолжается в «Баварии»

09.08 / «Спартак» подобрался к «Зениту» в списке главных фаворитов Премьер-лиги

09.08 / Прогнозы на Лигу Европы

27.07 / «Зенит» продал лучшего бомбардира РПЛ за рекордные деньги

25.07 / Успехи команд в Группе С Лиги Европы 2022/2023

21.07 / «Арсенал» опередил «Ман Сити» в рейтинге самых дорогих команд мира

19.07 / В Рыбинск – за спортивными результатами и положительными эмоциями

18.07 / Обзор сайта freetips.top: проверенные капперы и отзывы

13.07 / Названы фавориты гонки бомбардиров нового сезона Премьер-лиги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика