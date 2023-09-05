Топ-5 самых дорогих футбольных трансферов лета в Европе

Футбольное «трансферное окно» в европейских топ-лигах закрылось, и теперь можно подвести его итоги.

Представители топ-лиг Старого света неплохо потрудились на «трансферной ниве», и денег на новичков гранды европейского футбола суммарно выложили немало. Но кто же позволил себе наиболее «роскошные» обновления в составе? Взглянем на пятерку наиболее дорогостоящих новичков летнего трансферного окна-2023 в Европе.

5 место. Йошко Гвардиол – за 90 миллионов евро из «РБ Лейпциг» в «Ман Сити»

«Горожанам» из Манчестера в новом сезоне нужно защищать сразу три титула, завоеванных в прошлой кампании, и главный из них – победа в Лиге чемпионов, которую подопечные Хосепа Гвардиолы хотят выиграть второй раз кряду. Для этого каталонский наставник решил укрепить защитную линию своим почти полным хорватским однофамильцем, и эксперты в один голос называют этот трансфер одним из самых продуманных и эффективных в последние годы.

Кстати, эксперты беттинг-сферы называют «Горожан» фаворитами Лиги чемпионов нового сезона. В частности, такого мнения придерживаются аналитики компании Лига Ставок, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на ведущие футбольные турниры. И те фанаты «Горожан», которые планируют использовать свои бонусы Лиги Ставок ( https://betonmobile.ru/mobile-freebets-bonuses/bonusyi-liga-stavok ) для долгосрочного прогноза на триумф «Манчестер Сити» в ЛЧ, уже сейчас могут заметить, что вероятность защиты титула грандом с Туманного Альбиона оценена в более чем 33% шансов.

4 место. Харри Кейн – за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма» в «Баварию»

В обратном направлении – из Англии в Германию отправился лучший бомбардир «Тоттенхэма» за всю историю клуба Харри Кейн, который теперь будет творить историю «Баварии». Начал Харри не лучшим образом – снова не смог завоевать трофей (Суперкубок Германии) в своем дебютном матче. Но потом у Кейна явно пошло получше – голы ему даются так же легко, как и в Британии, так что можем ждать от английского бомбардира убедительного сезона.

3 место. Джуд Беллингем – за 103 миллиона евро из «Боруссии» в «Реал»

Один англичанин уже сделал себе имя в немецкой Бундеслиге, и теперь отправился покорять Испанию, а точнее – сердце ее футбола, Мадрид. Беллингем начал в «Реале» так, будто выступал за «Королевский клуб» всю свою жизнь. У Джуда уже пять голов и один «ассист» в четырех дебютных играх за «Галактикос». Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4-х играх чемпионата Испании подряд, был Криштиану Роналду в 2009-м году. И, похоже, Беллингем готов превзойти португальца с его выдающимися показателями.

2 место. Деклан Райс – за 117 миллионов евро из «Вест Хэма» в «Арсенал»

Кто-то считает, что «Канониры» переплатили за игрока, выступающего на позиции центрального хавбека. Но Деклан Райс уже доказал, что может не только классно обороняться, но и помогать атаке своей новой команды. Новичок забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в крайнем туре АПЛ, и благодаря этому мячу «Пушкари» одержали победу, ворвавшись в группу лидеров первенства. Похоже, это только начало выдающегося влияния Райса на игру «Арсенала».

1 место. Мойсес Кайседо – за 133 миллиона евро из «Брайтона» в «Челси»

А вот этот трансфер пока что вызывает больше вопросов, чем ответов. Впрочем, как и вся трансферная политика «Челси» последних двух лет после смены владельца и менеджерского «звена». Хороший ли игрок Мойсес Кайседо? Бесспорно! Но стоит ли он 133 миллиона евро прямо сейчас? Пока скорее нет, чем да. И уж точно было опрометчиво платить за молодого эквадорского паренька больше, чем за таких ребят, как Беллингем и Кейн. Однако у Кайседо еще будет немало времени, чтобы доказать критикам их неправоту. Если Мойсес сможет прогрессировать одновременно со всей командой «Челси», его влияние на результаты однозначно будет оценено по достоинству.