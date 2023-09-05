Мнение: Безоблачное будущее русского айти

Большие деньги сейчас можно заработать в ААА — армия, авиация и айти. При этом если для первых двух направлений нужны крепкое здоровье и готовность к командировкам, то айтишникам достаточно иметь хорошие мозги. Я пишу «хорошие», а не «отличные», так как для многих программистских задач средней сообразительности вполне достаточно. Ограничивающий фактор для обывателя — сила воли, которой у большинства недостаточно, чтобы вглядываться в нудные строчки кода на протяжении долгих часов.

Таким образом, при наличии должной оплаты, количество айтишников в России можно увеличить вдесятеро, людей хватит. Куча моих знакомых программировать умеет, но зарабатывает себе на хлеб с маслом в других областях, так как там работа или проще, или привычнее, или оплачивается выше, чем айти.

Вопрос только в том, чтобы должное количество мест для программистов в России появилось. И вот тут-то у меня есть хорошие новости — спасибо Западу, он нам эти рабочие места усердно создаёт.

Сошлюсь на статью Алексея Вана на Смартлабе — это глава айтишной фирмы, которая делает фреймворк для работы торговых роботов. Статья отчасти про инвестиции, так что я сделаю традиционный юридический дисклеймер — рассуждения господина Вана про рынок акций я не поддерживаю и не осуждаю, эта часть его статьи остаётся целиком в его зоне ответственности, тратьте деньги на бирже на свой страх и риск.

Теперь, когда формальности соблюдены, вот первый важный для моей сегодняшней темы фрагмент, про уехавших (ссылка):

…мои потери [с февраля 2022] — минус 50% персонала. Это очень много… четырёх человек Грузия с Казахстаном у меня отняли…

…Я до последнего надеялся, что кто-то вернётся, и новых не нанимал.

Поскольку для меня, микро-бизнесмена, потеря [половины персонала] — экзистенциальный вызов, я надеялся, что люди вернутся, и пытался договариваться до последнего. А первый год вообще было ощущение, что вот-вот всё закончится, и все мы помиримся.

Понял, что мир треснул пополам окончательно только после мятежа.

Мне в первый день отписались двое людей из заграницы, которых я когда-то любил, и примерный посыл такой был:

«Господи спасибо. Наконец-то „этот“ режим несчастный распадётся. Так и надо. Пусть Россия уже расколется на части и просто перестанет существовать. А вы, кто там остался, несчастные ублюдки. Бегите быстрее в Казахстан или Грузию!»

Только после этого я похоронил все зарубежные контакты с работниками и мысленно порезал убытки…

За время побега из России различных людей я видел, либо мне рассказывали знакомые руководители:

— Как программисты набирают кредиты, которые потом не будут отдавать. И бегут из страны.

— Грабежи работодателя, в том числе угрозами расправы. Да, да. Именно так.

— Выкрадывают лицензионный софт, потом пытаются его продавать в паблике. Делают это, не стесняясь и в наглую, так как уже на территории третьих стран. Прям сайты для ворованного софта делают.

— Пытаются на территории третьих стран выдавать софт работодателя и партнёра за свой. Врут на международных форумах и конференциях в различных Дубаях, пытаясь наживаться на проекте из России.

Вы должны понимать, что решивший убежать и ненавидящий Россию, чертовски опасен. В этот момент у человека в голове происходит расчеловечивание всех, кто любит Россию. Собственной бабушки, мамы, сестры, Путина, работодателя, друга, партнёра по бизнесу. Все, кто не хочет уезжать, становятся врагами.

От этого даже самые прекрасные люди с IQ 125 и высшими образованиями ведут себя как наркоманы. Тащат из семьи всё, что возможно утащить. Воруют всё, что не приколочено. Занимают и не отдают. Угрожают. Идут на преступления.

Айти-сектор принял страшный удар, который многих поставил на грань банкротства. Кого-то свёл с ума, как Олега Тинькова. А кого-то (например, меня) просто ограбили на много миллионов, и теперь психолог уговаривает меня не скрипеть зубами во сне, а заниматься йогой и побольше гулять под ёлочками в парке…

Казалось бы, плохо. Конечно, в среднем по стране уехали далеко не 50% программистов, даже меньше 10%, но всё же потери чувствительные. Однако вот другая сторона феномена, которая показывает, что на самом деле Россия от происходящего выиграла, причём выиграла очень много, получила неожиданно большой приз, на которой в мирное время мы не могли бы даже надеяться. Цитирую дальше:

…я объявил, что не хочу оставлять свой бизнес в Казахстане, и восстановил свой центральный офис в РФ. Это было в прошлом августе. Через две недели в мой стартап вошли инвесторы из РФ. В сентябре 2022 года. Просто приехали и сгрузили денег. Немного по меркам айти, но они верят в то, что ближайшие годы айти будет расти в РФ очень серьёзно…

Вы должны понимать, что для «заказчика компании» архи-важно сотрудничать с очень надёжными айтишниками. Это влияет вообще на всё.

Правильный айти-аутсорс выведет тебя в лидеры, улучшит производительность, повысит качество обслуживания клиентов. Ненадёжный айти-аутсорс похоронит твой проект, каким бы замечательным он ни был.

Заказывать софт в Америке и Европе – [сумасшествие]. Это всю игру поменяло. Лет на 10 минимум.

Заказал в Европе – сегодня всё хорошо, а завтра [беда]. Люди видят, как реагирует Россия, и как продолжает выполнять свои обязательства. А ребята из Европы той же просто забили болт на свои договора. Это страшно для бизнеса. Так нельзя.

И это видят все. Как наши, так и не наши. Меняется отношение БРИКС к российскому айти.

На своём примере. За последние полгода у нас (Os Engine и «Ван Тех») появились партнёры и клиенты из Китая. Это удивительно, учитывая, что у нас даже сайт на английском только в разработке. То есть в Китае не стыдно прямиком из Гонконга сидеть и переводить русский сайт, и потом что-то заказывать у разработчиков из-под Краснодара.

Вот так. На что не пойдут люди, лишь бы не работать больше с немецкими и американскими программистами и айти-компаниями.

У самих российских компаний отношение изменилось. Очень большие заказчики из России — компании, которые я называть не буду. Раньше они спокойно заказывали софт в Америке и не парились. Ушли к нам…

Мы многие заказы пропускаем, из-за кадрового армагеддона 2022 года. Но тем не менее наплыв страшнейший по клиентам. Удовлетворять будем базово года три, плюс придётся сменить парадигму разработки. А учитывая открытие китайского и индийского сайтов, рост продлится пять-семь лет.

Процесс этот сложен. Учить новых сотрудников, мучительно расти и вводить новые способы управления. Работы очень много.

Но там, где есть рост заказов на 100 % или 500 %, рост неизбежен.

И действительно — если ещё в 2021 у западных айти-компаний была репутация вполне адекватных партнёров, то после начала СВО они проявили себя ненадёжными, а иногда даже принципиально подлыми компаниями. А бизнес, особенно серьёзный — это работа вдолгую, планирование на много лет. В России массово используют программы, написанные в нулевые или в девяностые годы. На Западе, где массовая компьютеризация началась значительно раньше, чем в России, не редкость действующие программы с кодом из 1970-х годов.

На этом фоне поведение западных айти-компаний, которые дружно бросились стирать аккаунты своих русских клиентов — приговор всему сегменту индустрии. Больше нет смысла заказывать проект у американского Крысософта, даже если вы не русский, а китаец, индиец или саудит. Сейчас, в 2023, американский Крысософт возьмёт ваши денежки и начнёт выполнять ваш заказ. А в 2024, 2029 или 2034, когда у вашей страны обострятся разногласия с США, в Вашингтоне скажут «пора», и Крысософт отключит ваши сервера, постаравшись при этом стереть или испортить ваши данные, чтобы нанести вам возможно больший ущерб.

Понятно, что и в США, и даже в лакейской Европе хватает адекватных бизнесменов, которые стараются честно выполнять свои обязательства. Однако это не имеет значения. Во-первых, количество неадекватных компаний, которые пытаются выслужиться и навредить, измеряется десятками процентов. Во-вторых, даже адекватные компании вынуждены подчиняться закону. То есть всё равно вредить тем, на кого в Вашингтоне покажут пальцем, просто делать это медленно и нехотя, старясь исподволь минимизировать наносимый клиентам ущерб.

При всём при этом за пределами Запада не так много мест, где вы можете заказать работу у программистов. Все страны, начиная с Китая и Индии, страдают от острого дефицита айтишников. Россия, с другой стороны, имеет и сильнейших в мире программистов, что мы год за годом подтверждаем на международных соревнованиях, и репутацию партнёра, который старается выполнять свои обязательства даже тогда, когда это ему уже невыгодно.

Такой расклад делает приток заказов из-за рубежа в Россию практически неизбежным.