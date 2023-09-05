 

“Национальный проект по развитию экономики данных в России: поручение Президента Путина”

05.09.2023, 11:35, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выдал поручение по утверждению национального проекта по формированию экономики данных до 2030 года, как было опубликовано на сайте Кремля. Одним из ключевых пунктов этого поручения является обеспечение разработки национального проекта, который включает в себя мероприятия в сфере обработки данных, такие как сбор данных с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения.

Кроме того, данный национальный проект должен предусматривать создание инфраструктуры для хранения и обработки данных с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения, включая облачные платформы, центры обработки данных и вычислительные мощности.

Ранее, на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, премьер-министр Мишустин подчеркнул необходимость непрерывной работы по разработке рисковых моделей социально-экономического развития и мониторингу цен. Эти усилия направлены на своевременное выявление отклонений от планов и коррекцию ситуации. Примечательно, что в этой работе учитывается обратная связь как от граждан, так и от предприятий.


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