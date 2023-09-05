 

Белый дом снижает ставки по кредитам и увеличивает компенсацию

05.09.2023, 11:35, Разное
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Белый дом возобновляет программу субсидирования льготных кредитов на досрочное исполнение госконтрактов, связанных со строительством дорог, которая была активна в 2021 году. Эта государственная поддержка будет предоставляться на более выгодных условиях, чем раньше. Ставка по льготным кредитам для заемщиков будет снижена с 10% до 3% годовых, а компенсация недополученных банками доходов увеличена до 100% ключевой ставки.

Правительство решено возобновить программу льготного кредитования проектов дорожного строительства и выделит на нее 700 миллионов рублей на ближайшие четыре года. Новые условия программы позволят заемщикам взять кредиты под низкую ставку в 3% годовых. Эта программа применяется к государственным и муниципальным контрактам, связанным со строительством дорог всех уровней – федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Приоритет на получение господдержки уделяется проектам, реализуемым в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, пятилетнего плана дорожной деятельности, нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”, а также проектам по поручению президента и правительства.

Механизм обеспечения льготной ставки остается традиционным – бюджет компенсирует банкам убытки, вызванные применением низких ставок. Однако условия субсидирования немного изменились. Ранее государство компенсировало разницу между ключевой и льготной ставкой, а теперь субсидия составит 100% ключевой ставки, которая сейчас составляет 12% годовых.

Эти меры, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, помогут обеспечить своевременное финансирование “важных инфраструктурных проектов” и поддержать подрядчиков, работающих в сфере дорожного строительства.

Этот механизм дополнит уже существующие инструменты поддержки дорожного строительства. Кроме того, подобные проекты могут претендовать на казначейские кредиты для опережающего финансирования инфраструктуры и участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, что предусматривает выделение регионами дополнительных средств на реализацию инвестиционных проектов.


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