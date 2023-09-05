 

«Мы заставим их парковаться на газонах и тротуарах» – опубликована расширенная версия плана Даллеса

05.09.2023, 11:33, Разное
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В распоряжении исследователей оказалась полная версия знаменитого плана Даллеса – написанного в разгар Холодной войны документа, в котором глава ЦРУ Аллен Даллес с садистским хладнокровием описывал способы, которыми западные спецслужбы должны были развратить и обезоружить советских граждан.

План Даллеса для РоссииКак оказалось, руководитель спецслужбы пророчески делал упор на поощрение неправильного использования средств инивидуальной мобильности.

– Мы заставим их кататься по тротуарам на электросамокатах и моноколёсах, сбивая друг друга. Мы пробудим в них губительные частнособственнические инстинкты – они будут приобретать автомобили, а затем парковать их в неположенных местах. Мы заставим их оставлять машины на газонах и тротуарах, – злорадствовал Даллес. – Честный советский труженик, решивший выпить на детской площадке после тяжёлого трудового дня, обнаружит, что туда невозможно пройти.

К важнейшим способам подрыва советских моральных устоев Даллес также причислял использование подъездов и лифтов в качестве туалетов. Там, где советские граждане не поддадутся на американскую пропаганду, предполагалось подрывать их мораль, забрасывая мобильные диверсионные группы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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