 

Путин обвинил Запад в обмане по гуманитарной зерновой сделке

04.09.2023, 20:40, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выразил свое разочарование в Западе в ходе пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он утверждает, что именно Запад предоставил ложную информацию относительно гуманитарного характера черноморской инициативы, призванной оказать помощь развивающимся странам.

Путин подчеркнул, что из общего объема в 32,8 миллиона тонн зерна, вывезенного из Украины, более 70% попало в богатые страны, прежде всего в страны Евросоюза. В то время как лишь 3% этого объема достигли нуждающихся стран, что составляет менее 1 миллиона тонн.

Он также выразил обеспокоенность тем, что во время обеспечения безопасности зернового коридора России, “другая сторона” использовала гуманитарные коридоры для террористических атак.

По итогам переговоров с турецким коллегой Путин рассказал о попытках Украины осуществить атаки с помощью беспилотников, выходящих из украинских портов, на трубопроводы “Турецкий поток” и “Голубой поток”.


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