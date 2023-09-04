Путин обвинил Запад в обмане по гуманитарной зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин выразил свое разочарование в Западе в ходе пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он утверждает, что именно Запад предоставил ложную информацию относительно гуманитарного характера черноморской инициативы, призванной оказать помощь развивающимся странам.

Путин подчеркнул, что из общего объема в 32,8 миллиона тонн зерна, вывезенного из Украины, более 70% попало в богатые страны, прежде всего в страны Евросоюза. В то время как лишь 3% этого объема достигли нуждающихся стран, что составляет менее 1 миллиона тонн.

Он также выразил обеспокоенность тем, что во время обеспечения безопасности зернового коридора России, “другая сторона” использовала гуманитарные коридоры для террористических атак.

По итогам переговоров с турецким коллегой Путин рассказал о попытках Украины осуществить атаки с помощью беспилотников, выходящих из украинских портов, на трубопроводы “Турецкий поток” и “Голубой поток”.