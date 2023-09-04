 

Рупор кремлевской пропаганды: Итоги трех месяцев наступления ВСУ

04.09.2023, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Итоги трех месяцев наступления ВСУ

Красноречивые итоги "контрнаступа" ВСУ в летнюю кампанию 2023 на Запорожском направлении.

За 3 месяца ВСУ смогли ценой сотен единиц бронетехники (https://t.me/lost_armour/1480) и тысяч жизней своих солдат продвинуться на 2х участках на 7-10 км в глубину предполья первой линии обороны ВС РФ в районе сел Работино и Урожайное, так и не достигнув основных укреплений наших войск.

Общие территориальные приобретения "гвардии контрнаступа" ВСУ составили около 200 км2 или 0,4% из почти 50000 км2, контролируемых ВС РФ на юге в Херсонской, Запорожской и ДНР.

Контрнаступ ВСУ в очевидном цугцванге. Гонимый вперед западными спонсорами, генштаб ВСУ затолкал в "Работинскую мясорубку" большое количество войск, которые тают под ударами ВС РФ, будучи скованными рельефом в низине в районе с. Работино.

Классик сказал: "История повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".

Бородино 1812
Бородино 1941
Работино 2023

И если Бонапарта и фон Бока манили теплые зимние квартиры в Москве, то подопечных Зеленского (то же Бонапарт, но есть нюанс) ждет перепаханная лесополоса в поле или разрушенный погреб в Работино.

https://t.me/lost_armour/1513 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Сделка похоронена

04.09 / Мнение: О судьбе виновника всех неудач ВСУ… Награда нашла героя?

04.09 / Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о переходе в Пиратскую партию

04.09 / SCMP: китаянка перегрызла противоугонный трос в магазине и украла iPhone 14 Plus

04.09 / 28 августа — в трех карточках «Новой»

04.09 / Скандалы: Миллионы за магнитофон

04.09 / «Чисто петербургское убийство» – завершилось расследование крушения дирижабля графа Привалова

04.09 / Индонезия ввела «золотую визу» для привлечения инвесторов

04.09 / Лимиты льготной ипотеки в России увеличили на 1,9 трлн рублей

04.09 / Скандалы: «Ищу арбайт в Сеуле»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика