Рупор кремлевской пропаганды: Итоги трех месяцев наступления ВСУ
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Итоги трех месяцев наступления ВСУ
Красноречивые итоги "контрнаступа" ВСУ в летнюю кампанию 2023 на Запорожском направлении.
За 3 месяца ВСУ смогли ценой сотен единиц бронетехники (https://t.me/lost_armour/1480) и тысяч жизней своих солдат продвинуться на 2х участках на 7-10 км в глубину предполья первой линии обороны ВС РФ в районе сел Работино и Урожайное, так и не достигнув основных укреплений наших войск.
Общие территориальные приобретения "гвардии контрнаступа" ВСУ составили около 200 км2 или 0,4% из почти 50000 км2, контролируемых ВС РФ на юге в Херсонской, Запорожской и ДНР.
Контрнаступ ВСУ в очевидном цугцванге. Гонимый вперед западными спонсорами, генштаб ВСУ затолкал в "Работинскую мясорубку" большое количество войск, которые тают под ударами ВС РФ, будучи скованными рельефом в низине в районе с. Работино.
Классик сказал: "История повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".
Бородино 1812
Бородино 1941
Работино 2023
И если Бонапарта и фон Бока манили теплые зимние квартиры в Москве, то подопечных Зеленского (то же Бонапарт, но есть нюанс) ждет перепаханная лесополоса в поле или разрушенный погреб в Работино.
https://t.me/lost_armour/1513 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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