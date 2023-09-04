Рупор кремлевской пропаганды: Сделка похоронена
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Переговоры Путина и Эрдогана прогнозируемо идут по пути окончательных похорон "зерновой сделки" на первоначальных условиях с попутным обсуждением новой российско-турецкой сделки в рамках которой Россия поставит через Турцию в бедные страны большие объемы зерна.
Озвученные Путиным условия, на которых Россия может вернуться в прежнюю зерновую сделку очевидно невыполнимы, так как у Эрдогана нет рычагов, которые могут эти условия обеспечить в условиях активного противодействия США.
Помимо этого можно предположить из сделанных заявлений:
1. Будет развиваться торговля между РФ и Турцией.
2. Столь нужный для РФ "серый импорт" через Турцию сохранится.
3. Россия возможно построит в Турции еще одну АЭС в долгосрочной перспективе.
Немного забавно было наблюдать за тем, как юлили после пресс-конференции те, кто вещал, что Россия после приезда Эрдогана продлит зерновую сделку на старых условиях.
PS. Меню с банкета с участием "Друга Реджепа".
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Источник: Colonel Cassad
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