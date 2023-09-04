Мнение: О судьбе виновника всех неудач ВСУ… Награда нашла героя?

И российский президент Владимир #Путин, и его верный министр обороны Сергей Шойгу в унисон сказали турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, что украинское наступление не буксует, а проваливается. Вот прямо «провал» — и точка.

Хотя оптимисты ещё надеются, что за оставшиеся до осенней распутицы несколько недель ВСУ ещё сумеют что-то показать. Хоть что-то…

И снова приходится вернуться к тому, с кем этот «провал» связан. Генерала, спланировавшего линию обороны, впервые за несколько недель увидели живым, здоровым и на свободе. Ксения Собчак опубликовала фото военачальника в штатском, прогуливающегося где-то с супругой. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве. Фото сегодняшнее», — написала Кровавая барыня. И заверила, что фото — свежее.

«Вышел» — слово очень интересное. То ли на свободу, то ли в отставку, а то ли просто погулять.

Однако кремлёвский рупор Сергей Марков, обычно хорошо чувствующий, куда ветер дует, уже радуется. Мол, «ждём Суровикина на фронте — бить врага». Но с этим может быть всё не так просто. Источники военкора Семёна Пегова подтвердили освобождение военачальника. «В сети появилось фото генерала Суровикина с женой. За его достоверность мы ручаться не можем, но как сообщают источники максимально близкие к ситуации, – он уже больше недели не обременён никакими ограничениями. Про арест речи не идёт вовсе. Что касается его дальнейших карьерных перспектив – этот вопрос на данный момент остаётся покрыт тайной», — сообщил аноним. А Сергей Шойгу, которого прямо спросили о судьбе генерала, отвечать отказался и ушёл, не скрывая раздражения.

Ну, как говорится, «жив — и ладно». Уже хорошо. И «линия Суровикина» по-прежнему не преодолена.

Выходит, награда нашла героя?

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