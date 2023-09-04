Международный союз сионистских СМИ лишил аккредитации радиостанцию «Эхо мацы» за проведение эфира в субботу

Премьерный эфир первой всероссийской сионистской радиостанции «Эхо мацы» вызвал критику со стороны Международного союза сионистских СМИ. Его председатель Бронислав Рубенштейн отчитал российских коллег за проведение эфира в субботу.

Согласно еврейским обычаям, в субботний день запрещено работать и заниматься другими формами труда. Тот факт, что главред «Эха мацы» Иосиф Гольдштейн открыл работу своей радиостанции именно в субботний день, ставит под вопрос его ортодоксальность и приверженность мировому еврейству, считает Рубенштейн.

Всё руководство радиостанции вызвано на ковёр в Иерусалим, где им предстоит объяснить свой поступок исполкому Международного союза сионистских СМИ. В случае, если доводы российских коллег будут признаны неубедительными, комиссия может аннулировать их обрезание и исключить из евреев.

– Я узнал о случившемся только на следующий день, потому что в субботу запрещено включать радио, – говорит Рубенштейн. – Я знаю рэба Гольдштейна много лет и не верю, что он мог сознательно совершить такой поступок. Скорее всего, враги и провокаторы перевернули календарь в его доме, и он думал, что ведёт эфир третьего сентября. Однако если он знал, что работает в субботу, мы его накажем по всей строгости еврейского обычая и запишем в украинцы.

—