 

Международный союз сионистских СМИ лишил аккредитации радиостанцию «Эхо мацы» за проведение эфира в субботу

04.09.2023, 16:13, Разное
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Премьерный эфир первой всероссийской сионистской радиостанции «Эхо мацы» вызвал критику со стороны Международного союза сионистских СМИ. Его председатель Бронислав Рубенштейн отчитал российских коллег за проведение эфира в субботу.

Согласно еврейским обычаям, в субботний день запрещено работать и заниматься другими формами труда. Тот факт, что главред «Эха мацы» Иосиф Гольдштейн открыл работу своей радиостанции именно в субботний день, ставит под вопрос его ортодоксальность и приверженность мировому еврейству, считает Рубенштейн.

Всё руководство радиостанции вызвано на ковёр в Иерусалим, где им предстоит объяснить свой поступок исполкому Международного союза сионистских СМИ. В случае, если доводы российских коллег будут признаны неубедительными, комиссия может аннулировать их обрезание и исключить из евреев.

– Я узнал о случившемся только на следующий день, потому что в субботу запрещено включать радио, – говорит Рубенштейн. – Я знаю рэба Гольдштейна много лет и не верю, что он мог сознательно совершить такой поступок. Скорее всего, враги и провокаторы перевернули календарь в его доме, и он думал, что ведёт эфир третьего сентября. Однако если он знал, что работает в субботу, мы его накажем по всей строгости еврейского обычая и запишем в украинцы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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