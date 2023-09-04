Мнение: О цифре дня… Сколько «тырят» в Киеве на конфликте с Россией?

Сто миллионов долларов — запомните эту цифру.

Уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников, по слухам, перемещаемый со своего поста из-за гигантской коррупции, сделал просто убийственное для Киева признание. Хотя кого этим сейчас удивишь — в охватившем страну милитаристском угаре?

Но всё же…

Каждый день вооружённого конфликта с Россией обходится Украине в 100 млн долларов, неожиданно сообщил Алексей Резников.

Это гигантские суммы. Не менее 36,5 млрд долл. в год. Больше, чем вся доходная часть украинского бюджета. Или чуть меньше четверти всей нынешней украинской экономики. И это именно собственные украинские #деньги. Точнее — украинских налогоплательщиков. Потому что военная помощь от Запада составила ещё 100 млрд долл.

Так, чисто для сравнения, весь оборонный #бюджет России — около 50 млрд долл. Причём в эту сумму входят и расходы на содержание «ядерной триады», на призывную и контрактную военную службу в пределах нынешних границ РФ, на поддержание орбитальной группировки военных спутников и т.д.

Как повторяли многие военачальники вслед за итальянским кондотьером Джан-Джакомо Тривульцио, «для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги». Но Украине и они не помогают. При кратном финансовом превосходстве достигнутые за лето результаты ВСУ грандиозны лишь в пиаре. А на поле боя — скромны, если не сказать резче (что уже и говорят Украине «спонсоры»).

И тут возникает интересное. Алексей Резников говорит о 100 млн долл. в день. И — «промахивается». Ибо на самом деле «военные» расходы украинского бюджета почти на треть выше.

«У нас все средства, каждая гривна сегодня финансируется на потребности сил безопасности и обороны Украины. Так, 1,8 трлн гривен (48,7 млрд долл.) — это потребности и бюджет вооружённых сил. Всё, что мы собираем, используется для этих целей», — заявлял в июле премьер-министр страны Денис Шмыгаль. А это означает примерно 133 млн долл. в день на «войну с Россией».

Куда подевалась разница?

Ну, вспомним, например, «скандал с куртками». Осенью 2022 года украинское оборонное ведомство закупило у турецкой фирмы 180 тыс. зимних курток: партия обошлась бюджету в сумму около 86 млн долл., а впоследствии оказалось, что куртки были летними, а их полная стоимость составила 29 млн долл. А был ещё «скандал с яйцами», когда выяснилось, что МОУ приобретало для нужд ВСУ продукты питания, в частности куриные яйца, по ценам в два-три раза выше рыночных. И это лишь то, что выплыло на поверхность.

И вот так получается, что четверть или даже треть украинского военного бюджета — банально «тырится», пока простые украинцы скидываются по гривнам на обеспечение своих бойцов самым необходимым, от «броников» до «мавиков». Под музыку пропаганды о «войне с Россией до победного конца».

Удивляют ли такие результаты?

Нет, честно говоря.

Это ведь #Украина, страна победившей коррупции.

Оттого и других «побед» у неё нет и не предвидится?

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