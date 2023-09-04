Мнение: Ручонки коротки

Очень все ж забавная реакция “простых советских граждан”, то есть комментаторов, на “провокационную статью” ранее никому не ведомого гр-на Гарбузова, экс-директора Института США и Канады, ставшую причиной его спешного увольнения. Публика дружно – и здесь, и в Телеграме, и даже в ФБ – проклинает автора и в каком-то религиозном экстазе, выпучив глаза, повторяет на разные лады: “Да он же… он же… он же призывает к капитуляции!! Нас, Россию – к капитуляции!!” Такая вот, мол, невероятная ересь.

Причем, помимо проклятий и разных обзывательств, это и остается единственной претензией к тексту, поскольку содержательно поспорить с ересиархом у паствы не получается – нечем, как говорится, крыть. Но и, что особенно пикантно, никаких “призывов к капитуляции” в статье, естественно, тоже нет (у редакторов “Независьки”, может, и сорвало крышу, но не до такой степени). То есть про капитуляцию читатели додумывают сами, поскольку, как в анекдоте про Вовочку, “а я всегда о ней думаю”.

В общем, статья паству расстроила. Причина расстройства, впрочем, не дает повода для оптимизма относительно народонаселения: причина не стыд, но страх. И даже досада: Гарбузов аккуратно тыкает публику носом в печальное обстоятельство – быть скотами в таком масштабе, в каком мечтается, у России в любом случае не получится: кишка тонка. “И это очень грустно, приходится признать”. То есть сам принцип НБС никуда не уходит, болезненно воспринимается лишь то, что со скотством надо поумерить пыл. А Гарбузов воспринимается как гонец, приносящий неприятную весть; такого гонца, конечно же, надо казнить – что многие и требуют.

Выбор-то, по сути, из двух капитуляций: или перед объединившимся Западом, или перед Китаем. Под кого лечь? Гамлетовский вопрос! Нет-нет, должен же быть какой-то третий выход! Еще какое-то время поколебаться в раздумьях (“все такое вкусное”) – и третий выход появится: перед обоими. Это, видимо, и будет тот пресловутый “Русский путь”.

Но – Гарбузов предупреждал, его совесть чиста.