Антиковидный фонд Билла Гейтса зарегистрировал десятки доменов на тему вторжения «вторжения инопланетян 2024 года»

Функционирующий с 2017 года фонд COVID: Global Response («Глобальное противостояние COVID») зарегистрировал 22 доменных имени, которые посвящены некоему «вторжению инопланетян 2024 года». Председатель фонда и его главный инвестор – американский филантроп и IT-бизнесмен Билл Гейтс.

В доменах фигурируют такие фразы, как«Объединённые земляне против инопланетян», «Единый планетарный штаб обороны 2024», «Правительство Земли – правительство спасения».

В пресс-службе фонда в ответ на запрос журналистов сообщили, что происходящее, вероятно, является «чьей-то неуместной шуткой» – якобы кто-то от имени организации зарегистрировал все эти адреса, применив при этом её электронные ключи и цифровые подписи. В организации заверили, что не работают над проектом глобального наднационального правительства, которое объединит население планеты в противостоянии внешним угрозам и обеспечит миру заботу и процветание. При этом в запросе не было ни слова о наднациональном правительстве. Доменные имена вскоре исчезли из реестра, хотя и не были удалены технически.

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