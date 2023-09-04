 

Рупор кремлевской пропаганды: В Габоне будет больше демократии

04.09.2023, 14:39, Разное
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Новые власти Габона заявили, что их страна прекратит обслуживать иностранные интересы и сосредоточится на внутреннем развитии, чтобы в стране стало больше демократии. Но с выборами правительство спешить не будет. Чтобы не поставить под угрозу будущее демократии.

О ситуации в Габоне к 3 сентября.

▪️ Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны государств ЕС в Толедо сообщил, что Евросоюз будет реагировать на обстановку и события в Габоне, так же как в случае с госпереворотом в Нигере. По его словам, объединение готово оказать помочь гражданам Европы, которые находятся в африканской стране.

▪️ Бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе, директор центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО Вениамин Попов отметил, что путч носит антифранцузский характер, как и июльский переворот в Нигере.

▪️ Глава Афрокомиссии Муса Факи Махамат сообщил, что с «огромным беспокойством следит за ситуацией в Габоне и решительно осуждает попытку государственного переворота». Он назвал военный мятеж в Габоне вопиющим нарушением политических и юридических инструментов Африканского союза.

«Мы призываем армию и службы безопасности Габона строго придерживаться своих обязательств и гарантировать физическую неприкосновенность президента», — отмечается в коммюнике.

Кроме того, Совет мира и безопасности Африканского Союза приостановил участие Габона во всей деятельности АС до «восстановления конституционного порядка» в стране.

▪️ Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который назначен на пост нового главы государства, выступил с заявлением о том, что теперь в стране будет больше демократии, а ее приоритеты станут ориентированы на внутреннее развитие, а не на «обслуживание зарубежных интересов».

Он также подчеркнул, что выступает против спешки с проведением новых выборов. По его мнению, к этому стоит подойти основательно, чтобы не допустить прошлых ошибок.

«Наша цель — действовать как можно скорее, быстро, но наверняка. Быстрые действия не означают проведения выборов впопыхах, которые приведут к тем же ошибкам, [что и в прошлом], те же люди продолжат оставаться у власти, и все вернется на круги своя», — отметил Нгема.

▪️ Новый глава Габона Брис Клотер Олиги Нгема пообещал реорганизовать институты власти в стране и сделать их демократичнее. Речь идёт о процессе реорганизации с целью сделать институты власти демократичнее и более соответствующими международным стандартам с точки зрения соблюдения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона.

▪️ Власти Габона 2 сентября открыли сухопутные, морские и воздушные границы государства. Все суда с экспортными товарами, которые стояли в портах, теперь продолжат свою работу.

▪️ Участники Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) назначили президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера посредником для переговоров с новыми властями Габона. Его избрали в ходе голосования на встрече, в которой присутствовали главы стран и правительств блока.

@ortemblinov – цинк

В сухом остатке – военные в Габоне сейчас решают задачу сохранения власти и недопущения угрозы иностранной интервенции, которая сохраняется в отношении Нигера, где риски иностранной интервенции и большой африканской войны весьма существенны.

Источник: Colonel Cassad


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