Скандалы: Почему обеднела Елена Батурина и что у неё осталось

Почему её потеснили другие миллиардерши и где она может быть сейчас?

Поперёк экватора в окружении дубов Меру, камфорных коричников и агаровых иглвудов на дизайнерском диване сидели Елена Батурина со старшей дочерью Еленой Лужковой. Они любовались дикой природой высокогорья Лайкипия в Кении. В нескольких метрах был водопой, куда приходили утолять жажду буйволы и жирафы. Каждый день такого отдыха обходился богачкам в сумму до десяти тысяч долларов. За эти деньги персонал гостиницы «Энасойт» устроил им по-настоящему люксовое сафари. Вчера Батурина и Лужкова наблюдали из машины за семьёй львов.

Сегодня ездили верхом смотреть носорогов. Завтра собирались полетать на вертолёте над слоновьим заповедником «Ретети». Кругом их сопровождали опытные гиды, охрана с оружием и слуги-африканцы с подносами, полными экзотических яств. Так вдова Лужкова провела весну — видимо, ей хотелось развеяться и хотя бы на время забыть о своих неудачах в бизнесе.

Почему Батурина теперь не самая богатая

По оценке Forbes, состояние Елены Батуриной уменьшилось на сто миллионов — с 1,4 до 1,3 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых россиянок за 2023 год она в итоге оказалась лишь на шестом месте, хотя ещё недавно была на втором, а ранее на первом.

В последнее время проблем у миллиардерши уйма, и, как это ни странно, с СВО они мало связаны. На неё не наложила санкции ни одна страна мира, кроме Украины. Возможно, потому что она обладает нужными связями среди западных элит. Так, в 2014 году она встречалась с будущим президентом США Джо Байденом, после чего через свои структуры перевела компании его сына 3,5 миллиона долларов. А в 2016 году её благотворительная организация пожертвовала 138 тысяч фунтов стерлингов в Фонд мэра Лондона Садика Хана.

Дочернее предприятие консорциума «Альфа-Групп» — его юристы считаются большими спецами в области корпоративных войн — вознамерилось взыскать с Батуриной стоимость 25% акций «Интеко». Это примерно 7,5 млрд рублей. Представители вдовы Лужкова уже назвали эту ситуацию рейдерской атакой. Схема там действительно нетривиальная. Чтобы получить возможность подать иск к Батуриной, дочернее предприятие «Альфа-Групп» выкупило права требования к её признанному банкротом брату Виктору.

Развалился международный гостиничный бизнес Елены Батуриной. Ей пришлось продать убыточные отели в австрийском Тироле и ирландском Дублине. После начала СВО навсегда закрылась гостиница Quisisana Palace в чешских Карловых Варах, которую выкупила и отреставрировала Батурина. На этих неудачных инвестициях Елена Батурина потеряла десятки миллионов евро. Пока не отбились и её траты на строительство элитного 12-этажного жилого комплекса в кипрском Лимасоле.

Какие доходы у Елены Батуриной остались

Если говорить о зарубежных бизнесах Елены Батуриной, то у неё всё ещё остаются в собственности комплекс офисных зданий в центре Бруклина (Нью-Йорк), австрийский производитель солнечных батарей RE-Pro Group, 100 гектаров земли в графстве Хэмпшир с фермой и сыроварней, 75% акций немецкого мембранного завода Hightex, а также 500 миллионов долларов, вложенных в фонды коммерческой недвижимости, чтобы генерировать прибыль.

На родине у вдовы Лужкова тоже остаются бизнес-активы. Подконтрольная ей фирма «Авто-винтаж» владеет семью тысячами квадратных метров коммерческих помещений в премиальном бизнес-центре «Фьюжн парк» на улице Усачёва в Москве. Их кадастровая стоимость — полтора миллиарда рублей. Сдавать эти помещения, судя по порталу Cian, можно за сумму 250–500 миллионов рублей в год. Но на бумаге доходы «Авто-винтажа» намного скромнее — всего 167 миллионов по итогам прошлого года. На балансе фирмы также находится особняк площадью 487 м2 на 13 сотках земли в одинцовском дачном посёлке «Лесной городок». Цена — около 100 миллионов рублей, сдача в аренду будет приносить до полумиллиона в месяц.

60–70 миллионов рублей в год приносит Елене Батуриной принадлежащее ей предприятие широкого профиля «Диамант». После начала СВО резко взлетели, с 67 до 94 миллионов рублей, ежегодные доходы ещё одного её юрлица — компании «Уютный дом», которая занимается обслуживанием офисов.

Девелоперскую компанию «Интеко» Батурина продала давно, в 2011 году.

Недвижимость Батуриной в России

Через компанию «Резерв – Управление активами» Елена Батурина владеет 20 гектарами земли в элитном посёлке «Горки-2» на Рублёвке. Если судить по спутниковым снимкам, на этой территории располагаются лес, ландшафтный парк, пруд, нечто похожее на часовню, большой корпус для гостей, небольшой — для прислуги, домик для охранников, два КПП и, собственно, огромный дворец, где не стыдно принять и венценосных особ. Даже не скажешь, что это новодел. Построенный в стиле классицизма, он похож одновременно и на амстердамский Рейксмузеум, и на богатейшие дворянские усадьбы Российской империи. Кадастровая стоимость только одной земли — 1,6 млрд рублей, а с учётом построек этот дворцовый ансамбль может потянуть миллиарда на три.

Последняя московская прописка Елены Батуриной была в отреставрированном историческом Доходном доме А.Г. Щенникова на 3-й Тверской-Ямской улице. Речь о шедевре архитектуры: фасад украшен барельефами, входная группа — колоннами. У Батуриной там четырёхкомнатная квартира стоимостью до 150 миллионов рублей. Точно такая же (совпадает площадь и этаж) сейчас сдаётся за 250 тысяч рублей в месяц.

Согласно старым базам ЕГРН, в нулевых годах Батурина купила 30 соток на территории небольшого посёлка «Лес», который находится в самой чаще соснового бора на Рублёвке. Вскоре на её земле был возведён особняк. Такая дача может стоить до 200 миллионов рублей. Сдавать её в аренду очень прибыльно. Например, соседний дом был сдан за два миллиона рублей в месяц.

Недвижимость Батуриной за границей

Если верить английскому реестру, Елена Батурина и обе её дочери являются гражданками Кипра и резидентами Лондона. Они живут в Мейфэре, одном из самых дорогих районов мира, на Grosvenor street. Там у вдовы Лужкова собственный трёхэтажный таунхаус с террасой и собственным внутренним двором. По данным английских риелторов, это наиболее дорогой объект недвижимости в окрестностях. Его стоимость — свыше 26 миллионов фунтов стерлингов.

Ещё у Елены Батуриной есть живописное шале в Кицбюэле — это старинный австрийский город-курорт в Альпах. Дом построен прямо на склоне гор и отлично вписан в местный пейзаж. Его цена — до 20 миллионов евро.

Младшая дочь Елены Батуриной, Ольга Лужкова, была зарегистрирована в Нью-Йорке. У неё там апартаменты в Devonshire House — классическом довоенном кондоминиуме, расположенном на Манхэттене в квартале Гринвич-Виллидж. Этот район считается среди ньюйоркцев одним из самых престижных, богемных и зелёных. На крыше дома есть ландшафтный сад и терраса. Внутри — общественные зоны отдыха, спортзал и игровые для детей. Всегда к услугам жильцов профессиональный шеф-повар и швейцары. Во всех квартирах техника премиум-класса и первоклассная отделка, включая лепнину и дубовые полы. Цена за апартаменты — от трёх миллионов долларов.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”