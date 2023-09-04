 

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 млн рублей

04.09.2023, 14:21, Разное
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Судья Таганского района Москвы наложил штраф в размере 13 млн рублей на стриминговый сервис Twitch. Решение было принято 4 сентября из-за отказа компании обеспечить локализацию данных российских пользователей. Это уже второй раз, когда Twitch оказался виновным в административном правонарушении согласно части 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Представитель компании не явился в суд, а от обвинителей присутствовал только юрист РКН.

Напомним, что ранее нарушение аналогичных законов привело компанию к штрафу в размере 2 млн рублей, однако сервис не был заблокирован. С другой стороны, “Википедия” также была оштрафована, за отказ удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде и другие материалы.


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