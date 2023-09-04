 

“Вдохновилась” – как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак

04.09.2023, 14:05, Разное
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Между Ксенией Собчак и Викторией Боней уже не первый год продолжается конфликт. Обе выпускницы “Дома-2” любят уколоть друг друга публично, а поклонники с удовольствием наблюдают за этим представлением. Причем находятся для этого разные поводы.

Недавно, к примеру, Виктория Боня опубликовала видео, где поделилась мыслями о том, что такое руки человека. Рассуждения теледивы. ногим показались забавными, в том числе и журналистке. Она в итоге записала пародию на бывшую участницу телестройки. Правда, предметом для обсуждения стали не руки, а ноги.

“Ваши ноги – это и есть ваша осознанность”, – иронично сказала Ксения Собчак.

Видимо, Викторию Боню тогда задели насмешки известной блондинки. Не зря же на днях на ее канале появился ролик, в котором она буквально поквиталась с женой Константина Богомолова. Теледива решила записать пародию на экс-коллегу по “Дому-2”.

Вчера Ксения Собчак разместила новый ролик, в котором прогулялась по улице в необычном для себя наряде. Блондинка улыбалась перед камерой, посылала воздушные поцелуи. Собственно, Виктория Боня иронично сделала то же самое.

“Когда ты вдохновилась у стильных мира сего. Боня VS Собчак”, – высмеяла журналистку звезда.


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