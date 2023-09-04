 

“Алексей Панин умирает”: Отар Кушанашвили предположил страшное

04.09.2023, 14:05, Разное
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Уехавший за границу артист, судя по всему, имеет некую норму по испанскому стыду, которую должен выполнять каждый месяц и с которой успешно справляется. Актер в социальных сетях и многочисленных интервью не устает ругать Родину, россиян и, конечно, руководство страны, осуждая за все происходящее.

Ествественно, многие бывшие коллеги и поклонники с усмешкой воспринимают перлы Алексея Панина. А Отар Кушанашвили, работавший и друживший с актером в 90-е, предрек ему незавидное будущее. Острый на язык журналист предположил самое страшное, что в настоящий момент происходит со звездой фильма “Жмурки”. По его мнению, артист своими же руками сломал себе жизнь и будущее.

“Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу мне на язык. Он [Алексей Панин] умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину”, – выдал Отар Кушанашвили.

Стоит отметить, что Алексей Панин в недавнем интервью Ксении Собчак поступил крайне некрасиво. Он рассказал, кто из российский артистов является представителем нетрадиционной ориентации и с кем из них он имел близкие отношения. За подобный поступок актера осудили в Сети, не поверив в “сказки” человека, уже давно утратившего доверие.


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