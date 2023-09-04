Крупные операторы мобильной связи передадут свои активы государству за 1 рубль

Из-за постоянно нарастающего санкционного давления владельцы крупных российских операторов мобильной связи решили добровольно передать свои активы под государственное управление по символической цене.

Сделка уже одобрена ФАС и Минцифры. В числе претендентов на спасение числятся – Билайн, Мегафон, МТС и другие.

Причиной стало недавнее полное отключение роуминга отечественных операторов в Канаде, утверждают источники. Вероятно, оно будет распространено и на остальные страны, с которыми пока ещё действуют роуминговые соглашения.

– Решение принято добровольно. Оно никак не повлияет на действующих абонентов. Замена SIM-карт не потребуется как минимум до полного перехода на отечественное оборудование. Работа отечественных операторов в союзном государстве будет продолжена в полном объёме, – рассказали в правительстве.

Активы передаются компании «Ростелеком», которая предложила на специальном аукционе 1 рубль за бренды, оборудование, частоты, ретейл, маркетинг, базы абонентов. После окончания торгов ведущие телеком-эксперты выступили с хвалебными отзывами о сделке, предсказывая компаниям процветание под новым управлением.

—