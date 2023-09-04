Разработчики Rockstar уже работают над Red Dead Redemption 3

Согласно информации, опубликованной в Insider Gaming и ссылающейся на инсайдера под именем MyTimeToShineHello в Twitter, американская студия разработки видеоигр Rockstar в настоящее время активно занимается созданием своего нового амбициозного проекта – Red Dead Redemption 3.

MyTimeToShineHello кратко подтвердил эту информацию, заявив: “Red Dead Redemption 3 официально находится в работе”. Однако подробности пока не раскрываются.

Следует отметить, что MyTimeToShineHello, как пишет Insider Gaming, специализируется в основном на слухах и новостях о мире кинокомиксов во франшизах DC и Marvel. Его появление в сферк видеоигр является достаточно неожиданным, поэтому стоит воспринимать его информацию с осторожностью.

Тем не менее, если эта информация подтвердится, то, по мнению Insider Gaming, это может также свидетельствовать о завершении разработки следующей части Grand Theft Auto VI. Официальный анонс игры и её скорый релиз, возможно, будут объявлены в ближайшем будущем.

Согласно ранним слухам, на которые ссылается Insider Gaming, Red Dead Redemption 3 разрабатывается как приквел к предыдущей части. Это значит, что события новой игры развернутся до событий, рассказанных во второй части, и более подробно осветят историю банды Датча ван дер Линде. Однако не исключено, что фокус новой Red Dead Redemption будет смещен на других персонажей.