 

«Известия»: серый рынок видеоигр в два раза превысил официальный

04.09.2023, 13:09, Разное
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С начала 2023 года продавцы ключей для активации игр и аккаунтов, так называемый “серый” рынок, заработали 4,48 миллиарда рублей, пишет издание “Известия”, ссылаясь на данные компании XYZ School.

В то время как, согласно “М.Видео-Эльдорадо”, объем официального игрового рынка в РФ составляет от 2 до 2,5 миллиарда рублей. Это означает, что “серые” продажи видеоигр в РФ в настоящее время превышают официальные вдвое. В XYZ School такой разрыв объясняют тем, что геймеры уже давно предпочитают покупать цифровые копии игр вместо физических.

“Все реже люди выбирают физическую копию игры, когда можно оформить покупку через интернет за считанные минуты,” – отметила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.

Аналогичные данные по рынку предоставила и аналитическая фирма Telecom Daily. В ней полагают, что участники “сектора перепродажи” довольно успешно справились с задачей по замене легальных сервисов дистрибуции от компаний Sony и Microsoft.


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