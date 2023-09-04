Мнение: Промышленность Китая в два с половиной раза мощнее американской

Я скептически отношусь к академикам РАН. Причин на то две. Во-первых, постоянные коррупционные скандалы, сотрясающие эту структуру. Во-вторых, хроническая неспособность академиков оперировать цифрами и фактами хотя бы на уровне смышлёного старшеклассника.

С таким же скепсисом я отношусь и к российским СМИ, так как журналисты всех изданий, включая самые пафосные «деловые» газеты, некритично публикуют на своих страницах любую нелепицу, лишь бы только её выдал кто-нибудь со словом «РАН» в должности или титуле.

Примеров много — чего стоит хотя бы «бегство учёных из России», которым долго пугал публику один академик, и которое оказалось на поверку… возвращением гастарбайтеров с высшим образованием в Среднюю Азию и на Кавказ (ссылка).

А вот, пожалуйста, новый пример — на этот раз два в одном, и коррупция, и зашкаливающая некомпетентность. Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, член-корреспондент РАН, опубликовал в Независимой Газете программную статью в духе «Америка стронг, русскому дикарю-вырожденцу следует немедленно упасть на колени перед сияющими США». Статья была явной заявкой на присвоение статуса диссидента, и первая реакция уже есть — господина Гарбузова немедленно уволили с поста (ссылка).

Однако тот факт, что очередной функционер от науки неожиданно для всех (ха!) оказался иностранным агентом, это только половина проблемы. Может быть, даже меньшая половина проблемы, так как от умного врага при известном везении страна может получить толк.

Вторая половина проблемы заключается в том, что директор (!) Института США (!) и Канады, автор свыше 100 научных работ, относительно молодой ещё учёный, не знает элементарных фактов про главный объект своего профессионального интереса, про США. Вначале я прочёл разбор обсуждаемой статьи у блогера в ЖЖ (ссылка), и сильно удивился «детскому» уровню ошибок. Когда я ознакомился с оригиналом, мне пришлось признать: блогер из ЖЖ прав, неверный американист путается даже в самых базовых вещах. Проведу аналогию — это как если бы директор Института Древнего Египта написал, что царица Нефертити отвергла предложение руки и сердца Ивана Грозного, так как не хотела оставлять солнечный Теночтитлан ради холодной Москвы.

В статье американиста мало конкретных цифр — там больше пространных рассуждений в ключе «пора этим жалким русским прощаться со своими имперскими комплексами». Однако там, где всё же появляются цифры, остаётся только недоумённо поднять бровь.

К примеру, цитирую: «Сегодня Соединенные Штаты, производя 25% мирового промышленного ВВП, продолжают оставаться экономическим гигантом современного мира».

Вот американская Википедия, разбивка ВВП стран планеты по секторам (ссылка). Как видно, у США промышленность занимает 20% от экономики, а у Китая — 40% от экономики. Вот ВВП стран мира, подсчитанный по ППС (ссылка). Промышленность надо считать исключительно по ППС, то есть не в долларах, а в физических тоннах стали и физических баррелях нефти. Сопоставив две таблицы, мы видим, что промышленный ВВП США — 10% от мирового, а промышленный ВВП Китая… 25% от мирового! У Индии — 6% от мирового. У России — 3%, так как население США значительно больше, и так как средний американец производит на треть больше промышленных товаров, чем средний русский. Таким образом, по размеру промышленного производства Россия на четвёртом месте в мире. Япония на пятом, она слегка отстаёт от нас.

Это общеизвестные факты, от которых настоящему американисту совершенно невозможно уклониться, так как они лежат в фундаменте противостояния США с Китаем. Наполеоновские планы Дональда Трампа по возврату производств из Китая в США — это вот как раз оно, попытка вернуться в те славные времена, когда США действительно были ещё промышленным лидером планеты.

Корни ошибки директора Института США и Канады понятны. Он решил, будто промышленный ВВП и номинальный ВВП — это одно и то же, а о промышленном превосходстве Китая над США он просто не знал.

Ещё цитата из статьи американиста: «Обладая более 70% (8150 т) всего мирового золотого резерва, США являются бесспорным лидером по объемам золотого запаса. Это позволяет удерживать позиции американского доллара как мировой валюты».

Опять-таки, это неверно сразу на многих уровнях. Во-первых, в последние годы США сотрясают скандалы, так как скептики просят США провести инвентаризацию своих хранилищ, а власти США раз за разом отказываются это сделать, предлагая поверить им на слово, будто золото в хранилищах всё ещё есть. Во-вторых, соверешенно очевидно, что «позиции американского доллара как мировой валюты» строятся на чём угодно, но только не на физических запасах жёлтого металла — президент Никсон отвязал доллар от золота ещё в 1971 году.

Наконец, вот золотовалютные резервы по странам мирам (ссылка). Несложно заметить, что 8130 тонн США, если они у американцев действительно есть — это 25% от резервов центробанка, никак не 70%.

Где американист нашёл ошибочную цифра 70%, тоже понятно. В статье про Бреттон-Вудскую систему в англоязычной Википедии указано, что в 1944 США контролировали две трети мировых запасов золота (не уверен, учтён ли тут золотой запас СССР). В русскоязычных источниках две трети превратились в 70%, и дальше эта цифра пошла кочевать по статьям в блогах и СМИ. Видимо, американист решил, что раз у США были 70% мировых запасов золота центральных банков в 1944, то те же 70% остались и в 2023 году…

Повторюсь, я наблюдаю подобный позор далеко не первый раз. Не первый раз видный функционер из РАН произносит речи, достойные размещения на главной странице «Медузы» и крепкого рукопожатия американского посла. Не первый раз титулованный учёный с огромным количеством научных работ выдаёт цифры столь очевидно ложные, что их постеснялся бы озвучить в споре даже рядовой редактор соцсетей из днепровского ЦИПсО.

Как всю эту дубовую рощу будет реформировать и исправлять наше государство, я не знаю — у меня даже идей нет. Разгонять всех под ноль, пожалуй, было бы неверно: в РАН есть и настоящие учёные, особенно на средних и нижних уровнях бюрократической пирамиды.

В любом случае, за последние 10 лет я вывел для себя правило. Если читаешь «академик РАН заявил», проверяй каждую цифру и каждый факт в статье. Скорее всего, как минимум треть цифр и фактов из заявления академика даже самой минимальной проверки не выдержит.