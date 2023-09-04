 

Apple отказалась от iPhone 15 Pro Max и Ultra в пользу двух версий iPhone 15 Pro

04.09.2023, 11:50, Разное
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В 2023 году Apple изменила свой план выпуска смартфонов и отказывается от моделей с индексами Pro Max и Ultra. Этой информацией поделился известный журналист Bloomberg Марк Гурман в своем аккаунте в Twitter.

Вместо долгожданных iPhone 15 Pro Max и нового iPhone 15 Ultra, Apple решила представить улучшенную версию iPhone 15 Pro. Гурман подчеркнул это, чтобы избежать недоразумений: “Pro Max и Ultra не будут выпущены. Вместо них появятся всего четыре модели: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и увеличенная версия 15 Pro”.

Эта информация была обнародована в комментарии к утверждению другого информатора Majin Bu, который утверждал, что вместо iPhone 15 Pro и Pro Max Apple планирует выпустить 15 Pro Max и 15 Ultra. Согласно Majin Bu, версия Ultra будет оснащена внушительной встроенной памятью до 2 ТБ и значительно улучшенной камерой.

Какая из информаций от инсайдеров окажется верной, станет известно уже 12 сентября, когда Apple проведет свою осеннюю презентацию, на которой компания представит свои новейшие смартфоны.


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