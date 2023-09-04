 

Евросоюз начал разработку экологических требований к БПЛА-камикадзе

04.09.2023, 11:33, Разное
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Евросоюз инициировал разработку экологических требований к беспилотным аппаратам, включая «камикадзе» – одноразовые ударные дроны, боезаряд которых детонирует вместе с БПЛА.

Война в УкраинеПо мнению чиновников ЕС, такая техника сейчас конструируется без всякого внимания к вопросам экологии и «зелёного» производства, и это важнейшая мировая проблема.

Согласно докладу, представленному Еврокомиссии неделю назад, в современных БПЛА практически не используются эко-материалы, а выхлоп среднестатистического дрона-камикадзе по вреду для экологии можно сравнить с выхлопом пяти дизельных грузовиков. Экологические активисты требуют разработать строгие требования по выбросу CO2 при производстве и эксплуатации таких аппаратов, а также обязать производителей по всему миру ежемесячно отчитываться перед Брюсселем о принятых мерах.

– Расчёты экспертов показывают, что установка катализатора выхлопных газов хотя и сократит дальнобойность такого аппарата на 50-80%, но зато поможет на 20-30% снизить ущерб для окружающей среды. Стоимость БПЛА при этом повысится на несколько тысяч долларов, но это та цена, которую все без исключения жители планеты обязаны платить ради соблюдения современных эко-стандартов и будущего Земли, – говорится в докладе.

Экологов также волнует высокое содержание свинца в боезаряде аппаратов, предназначенных для поражения живой силы противника. После каждого применения такого дрона по скоплению людей, сотни тысяч мелких свинцовых элементов остаются в почве и отравляют её на сотни лет вперёд – это «настоящая катастрофа», говорят европейские эксперты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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