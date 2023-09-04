Совет закрытым в Блэк-Рок-Сити: еду и воду берегите!

Ад «Горящего человека»: что же делать отрезанным от мира туристам? Беднягам велено «беречь еду и питье».

А кто виноват? Ну ясно — природа, у которой, как известно, «нет плохой погоды». Зато есть 80 тысяч бестолковых созданий, наверняка считающих себя разумными. А то, что они не внимают никаким предупреждениям и лезут куда ни попадя, так это издержки менталитета. Американского, конечно.

В частности, устремляются эти тусовщики на фестиваль Burning Man. Именно там, в пустынном штате Невада, возникают каждый год из ниоткуда огромные временные города.

Правда, нынешнему культовому мероприятию не повезло: на него обрушилась ужасная погода, превратившая развлечение в кошмар для 80 тыс. участников. Из-за сильного ливня организаторы были вынуждены закрыть ворота, чтобы никто не мог покинуть этот дикий город из кемпингов. А ведь каждый из «дикарей» выложил больше $600 (61 000₽) за билеты на фестиваль.

По данным Reno Gazette Journal, ожидается, что закрытие дорог будет «продолжительным» из-за «медленно идущего ливня», который превратил обычно пустынную местность в одну гигантскую грязевую яму. Входные ворота были закрыты, и из-за непогоды никто не смог покинуть территорию. Организаторы заявили:

«Если вы в Блэк-Рок-Сити, запаситесь, пожалуйста, едой и водой, укройтесь в теплом помещении и оставайтесь в безопасности».

На самом деле перед бронированием туристов предупреждали о неустойчивой погоде. Объявление на сайте гласит:

«Погода на плато часто бывает бурной и непредсказуемой. Сильные ветры, дожди, морозы, пыльные бури — все это бывает в наших краях. Невозможно как следует подготовиться, когда речь идет о стихии».

Усугубляет ситуацию то, что в этом районе практически отсутствует мобильная связь и лишь немногие организаторы имеют доступ к спутниковому интернету для получения информации о погоде.

Участники вечеринки должны взять с собой «все необходимое для выживания» в суровой пустыне, где условия «часто бывают жестокими и непредсказуемыми», а лед — единственное, что продается во временном городе.

Если грязевая яма позволит хоть как-то передвигаться с едой, то участники лагеря смогут поучаствовать в разных мероприятиях по искусству, йоге, медитации, пинг-понгу и ремеслам, — хотя организаторы никак не прокомментировали, были ли отменены мероприятия внутри временного города, пострадавшего от дождя.

О том, когда будут вновь открыты ворота, пока ничего не сообщается.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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