 

Electrek: появились подробные фотографии интерьера Tesla Cybertruck

04.09.2023, 10:35, Разное
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На днях в сети появились фотографии еще не выпущенного электропикапа Tesla Cybertruck, раскрывающие ряд интересных подробностей об этом автомобиле, пишет издание Electrek.

Эти снимки впервые появились на сайте “Клуба владельцев Cybertruck” и, по мнению Electrek, скорее всего, были сделаны в порту или на одном из испытательных полигонов Tesla.

Основное внимание энтузиастов привлекли фотографии подкапотной части электромобиля. По этим изображениям можно узнать, что Tesla в данный момент проводит испытания версии Cybertruck с двухмоторной силовой установкой. Также ожидаются одномоторная и трехмоторная модификации. Electrek пишет, что хотя могут тестироваться разные версии, для упрощения производства Tesla обычно начинает с производства одной версии нового автомобиля. Возможно, поэтому первой на рынок выйдет именно двухмоторная версия Cybertruck.

Кроме того, в сеть попали подробные фотографии интерьера Cybertruck. Эти снимки предоставляют уникальную возможность впервые взглянуть на задний ряд сидений автомобиля. По всей видимости, он будет очень просторным и обеспечит большое пространство для ног пассажиров.


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