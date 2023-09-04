 

Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна

04.09.2023, 10:18, Разное
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Оперная певица успела прославиться не только в России, но и за рубежом. Ее голос стал узнаваемым, ее концерты собирали огромные залы, а исполнение покорило сердца миллионов. Однако в 2015 году Елена Образцова скончалась.

Долгое время любимица публики боролась со страшной болезнью – лейкемией. В течение длительного времени врачи сражались за жизнь певицы, но пересадка костного мозга не увенчалась успехом. Поклонники и близкие верили в счастливый конец этой истории, а потому долго не могли смериться с ее смертью.

Правда, сложнее всего пришлось все же дочери Елены Образцовой. Как оказалось, Елена Макарова столкнулась с равнодушием со стороны людей, которые когда-то были близкими для ее звездной родственницы. На забвение, которое настигло ее после смерти певицы, она пожаловалась в одном из интервью. По ее словам, соболезнования об утрате выразили всего лишь четыре человека.

“Масса людей, которые были вокруг мамы, забыли о моем существовании. Я была им не интересна”, – поделилась дочь Образцовой.

Елена Макарова говорит, что всех заботило только наследство, которое досталось ей от Елены Образцовой. Все чаще говорили о том, что она обогатилась. Однако саму дочь оперной дивы это волновало меньше всего. Она призналась, что была готова отдать все деньги, лишь бы мама была жива.


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