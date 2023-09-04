Фанаты Михаила Шуфутинского сожгли 10 гектаров реликтовых рябин

Власти Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту уничтожения реликтовых рябиновых рощ на площади 10 гектаров в районе села Михайловское.

Уникальные краснокнижные деревья рубили на дрова и жгли в кострах фанаты творчества Михаила Шуфутинского.

Несмотря на запрет, местные жители провели традиционный музыкальный фестиваль «Костры рябин», который ежегодно проходит 3 сентября. С 2017 года власти не согласовывают площадку для проведения мероприятия вблизи рябиновых рощ, однако фанаты Шуфутинского всё равно собираются на излюбленных местах. В этот раз их действия нанесли непоправимый ущерб экологии: участники фестиваля срубили рябиновые деревья вида Sorbus Crasnodaricus, сохранившиеся в районе села Михайловское в Краснодарском крае со времён среднего плейстоцена. Из поленьев нарушители сложили огромные костры, высота которых иногда достигала 15 метров.

– Третье сентября – особенный день. День, когда горят костры рябин, – говорит доктор биологических наук Варвара Шемякина. – К сожалению, в этот раз светлый праздник 3 сентября окончился экологической катастрофой. Я сама люблю творчество Михаила Шуфутинского, но не могу понять людей, которые ради этого рубят деревья, которые видели ещё динозавров. К сожалению, одной уникальной рябиновой рощей в нашей стране стало меньше.

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