Мнение: О новостях про мобилизацию… Больным и студентам пощады не будет?

И не только им!

Страна остро нуждается в новых героях. А героем, как известно, может стать каждый. Может? Значит — должен.

Новые непопулярные решения на этот счёт приняты высшим политическим руководством. И тут сам собой напрашивается простой и логичный вывод. Что бы ни твердила пропаганда, реальное положение дел — аховое.

Приведём только факты перед тем, как развивать эту мысль дальше.

Ах, да, чтобы не было непоняток, «страна» в данном контексте — это #Украина. Чьи власти на минувшей недели приняли целый ряд судьбоносных решений для миллионов сограждан.

1. Теперь военкомам можно мобилизовать ограниченно пригодных к службе мужчин. Соответствующий список болезней для оценки пригодности военнослужащих своим указом обновило Минобороны. Теперь по «спорным» статьям ограниченной годности пригодными к военной службе будут все. Включая и тех, у кого зафиксированы такие диагнозы, как:

▪ бессимптомный ВИЧ;

▪ клинически излеченный туберкулёз;

▪ вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

▪ медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

▪ болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

▪ лёгкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

▪ невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие).

2. Требования к здоровью для десантников и морпехов, которые в последнее время всё чаще используются для чисто штурмовых операций, упростили: часть военных, которые ранее признавались непригодными к службе в десанте, теперь могут служить.

3. В Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и последующее высшее образование. Если законопроект примут, его действие распространится и на мужчин, воспользовавшихся учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году. «Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство», — прокомментировал эту инициативу секретарь СНБО Алексей Данилов.

4. Принято решение, что военнообязанных украинских мужчин, выехавших из страны, купив справки у военно-врачебных комиссий, необходимо вернуть обратно. И поставить в строй. Типа, использование купленных справок военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для пересечения границы , является уголовным преступлением, и можно подавать запросы об экстрадиции.

5. В украинских школах с сентября запустили обновлённую дисциплину «Защита Украины», в рамках которой подростков будут обучать управлению дронами и оказанию первой медицинской помощи. Логичный шаг: если нынешних взрослых «дроноводов» заменить пацанами, можно будет ещё добрать людей в штурмовые части. Ну и санитары на передовой тоже нужны.

Картина в целом — красноречивей некуда.

И когда некоторые «военные стратеги» рассуждают о переносе боевых действий на 2024-й и даже на 2025-й год, нельзя не спросить. Даже если Запад произведёт нужное количество ракет и снарядов, реанимирует выпуск военной техники и новых вооружений для нужд ВСУ, хватит ли для продолжения борьбы… самих украинцев?

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