ТАСС: Эрдоган и Путин обсудят поставки зерна в Африку при участии Катара

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют обсудить вопрос поставок российского зерна в Африку на предстоящих переговорах, запланированных на 4 сентября в Сочи. Информацию об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в политических кругах Анкары.

Согласно источнику, на повестке дня встречи лидеров двух стран будет обсуждение сценария поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки через Турцию с финансовой поддержкой Катара. Он также подчеркнул, что необходимо провести детальное рассмотрение этого варианта, прежде чем будет принято конкретное решение по данной инициативе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже объявил, что практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести африканским странам уже началась.

Кроме того стало известно, что поставки российского зерна в Турцию могут начаться в скором времени. Источник, участвующий в переговорах, подчеркнул, что параметры проекта по переработке российского зерна в Турции с целью его доставки в нуждающиеся страны, почти готовы, и скорые поставки являются реальной перспективой.