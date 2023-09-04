Ученые: В Солнечной системе может скрываться планета, похожая на Землю

В течение многих лет человечество устремляло свой взгляд в бескрайние просторы космоса, мечтая найти похожую на Землю планету.

И вот, наконец, астрономы приходят к захватывающему выводу: внутри Солнечной системы может скрываться мир, похожий на земной.

Эта потенциальная новая «Земля» была обнаружена японскими астрономами, которые предполагают, что она находится в поясе Койпера. Этот пояс, по сути, является кольцом объектов, подобных пончику, которые простираются за орбитой Нептуна.

Исследование, проведенное Патриком Софией Ликавкой и Такаши Ито и опубликованное в The Astronomical Journal, предполагает, что эта таинственная планета в поясе Койпера (ППК) находится на расстоянии до 500 астрономических единиц (AU) от Солнца. Это в 500 раз больше расстояния между Землей и Солнцем и даже ближе, чем гипотетическая Девятая планета.

Несмотря на то, что ППК в три раза массивнее Земли, ее температуры, по всей видимости, слишком низки, чтобы поддерживать биологическую жизнь. Тем не менее, данное открытие влечет за собой большие вопросы о природе Солнечной системы и ее потенциальных секретах.

«Мы прогнозируем существование планеты, похожей на Землю, – говорится в статье. – Вполне вероятно, что изначальное планетарное тело могло сохраниться в поясе Койпера в виде KBP, поскольку в ранней Солнечной системе существовало много таких тел».

Пояс Койпера, где находятся транснептуновые объекты (ТНО), находится за пределами орбиты Нептуна и содержит миллионы ледяных объектов, смешанных с горными породами, аморфным углеродом и летучими льдами, такими как вода и метан. Некоторые из этих объектов имеют необычные орбиты и, возможно, на них влияет нечто крупное, находящееся поблизости.

Японские ученые также отмечают, что в поясе Койпера существует значительное количество объектов с юольшим наклоном орбиты вокруг Солнца, и их компьютерные моделирования предполагают, что гипотетическая планета может быть виновной в проявлении данного феномена.

Однако следует отметить, что это лишь предположение, и для подтверждения существования планеты в поясе Койпера потребуются дополнительные исследования. Эксперты также подчеркивают, что эта планета отличается от гипотетической Девятой планеты, которая, как утверждается, находится на более отдаленной орбите и имеет гораздо большую массу.