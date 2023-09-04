Пентагон открыл официальный сайт c наблюдениями НЛО

Министерство обороны США объявило о запуске официального веб-сайта, предоставляющего доступ к информации о неопознанных аномальных явлениях (НЛО) и деятельности Американского агентства по разрешению проблем с аномалиями (AARO).

Этот шаг призван увеличить прозрачность и доступность данных о загадочных аномалиях, долгое время остававшихся под покровом секретности.

На новом веб-ресурсе можно будет изучить наблюдения, фотографии и документы, связанные с НЛО. Это решение призвано улучшить доступ общественности к информации о неопознанных аномальных явлениях и ответам на давно волнующие вопросы.

Согласно официальному заявлению, на сайте публикуются отчеты, фотографии и видеозаписи о раскрытых случаях НЛО по мере их рассекречивания. В настоящее время на портале уже опубликованы видеоролики восьми странных неопознанных летающих объектов. Данные ролики были сняты в разное время. В Пентагоне сообщили, что информация на сайте будет обновляться. Это значит, что общественность сможет следить за самыми актуальными разработками и выводами в области исследования НЛО.

Сайт также предоставит инструмент для государственных служащих и военнослужащих, которые могут делиться своими наблюдениями за НЛО.

«Департамент стремится к прозрачности с американским народом в отношении работы AARO над UAP», – говорится в пресс-релизе о запуске.

Руководитель AARO, вице-адмирал Анна Ричардсон подчеркнула, что этот веб-сайт станет универсальным источником для получения всей общедоступной информации, связанной с деятельностью агентства и НЛО. AARO обещает регулярно обновлять сайт новыми данными и выводами по мере их допуска к публичному выпуску.