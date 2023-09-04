 

Рупор кремлевской пропаганды: Может ли ФПИ быстро решить проблему обнаружения беспилотников?

04.09.2023, 5:40, Разное
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Может ли ФПИ быстро решить проблему обнаружения беспилотников?

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России стали обычными событиями. Эффективной системы противодействия нет, при огромной протяжности границы обнаружить маршруты БПЛА очень тяжело. Существующие станции обнаружения не способны прикрыть все направления. К тому идет постоянная разведка по определению мест базирования станций обнаружения. Полеты БПЛА на низких высотах также затрудняют их обнаружение и ограничивают радиус действия систем обнаружения.

Дальнее и полноценное обнаружение БПЛА возможно с помощью систем AWACS, но число их ограничено, плюс они чрезвычайно дороги в производстве и обслуживании. Зато их принцип обнаружения с высоты вниз дает отличную подсказку, как сделать достаточно быстро эффективную и недорогую систему. Для этого достаточно поднять модуль обнаружения на аэростате на высоту несколько сотен метров. При такой высоте в зоне прямой видимости будет участок по фронту порядка ста километров. Для обнаружения FPV дронов достаточно поднять модуль обнаружения на десятки метров, чтобы обеспечить радиус действия порядка десяти километров.

Встает вопрос – а как быстро реализовать подобный проект? Выход в том, чтобы реализовать модуль обнаружения по блочной технологии. Причем многие блоки уже готовы и необходимо только уточнить к ним требования в рамках единого технического задания. Можно предложить следующую блочную структуру модуля

1.Лидар, способный обнаруживать БРЛА и выдавать параметры их траектории (Два типа лидаров – дальнего и ближнего действия)
2.Аэростат, к которому крепится модуль обнаружения и который его удерживает на высоте, позволяя позволяя быстро поднимать и опускать систему, а также менять место дислокации
3.Система энергоснабжения, желательно дублированная. При этом питание может подаваться с земли по проводам, а также обеспечиваться аккумуляторными батареями
4.Тросовая система, позволяющая удерживать аэростат и управлять высотой его подъёма. Третий и четвертый пункт покажут, успешность траты денег на нанопроекты.
5.Система связи и управления, желательно выполненная с дублирование функций на основе проводных (оптоволоконных) и беспроводных технологий

Вопрос сейчас в том, найти лучшие решения для каждого блока и интегрировать их в единое целое. В России для этого есть специальный институт, фонд перспективных исследований (ФПИ). этот фонд мог бы срочно объявить конкурсы по преставлению решений по всем блокам. Причем организовать и провести конкурс необходимо в кратчайший временной период.

Обоснованным представляется следующий график

1.Принятие решения о конкурсе, отбор экспертов – длительность1 неделя
2.Разработка положения о конкурсе и технических требований к блокам – 2 недели
3.Объявление конкурса и подача заявок – длительность 4 недели
4.Экспертиза и подведение итогов – 2 недели
5.Встреча победителей конкурса и разработка интегрированного проекта – до 4 недель

В условиях военных действий решения должны приниматься очень быстро, время не ждет.

(с) Сухов Андрей Михайлович, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Прикладная математика и суперкомпьютерные вычисления», Севастопольский государственный университет, доктор технических наук

Источник: Colonel Cassad


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