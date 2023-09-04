 

Рупор кремлевской пропаганды: Дроны с химией

04.09.2023, 4:27, Разное
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Дроны с химией

Привет. Пишу по новой выдумки врага.
Дроны, которые запускают по нам хохлы, начали пропитывать химией, которая может привести к летальному исходу. Например, как это было у меня в подразделении: запустили на наши позиции коптер, после его посадки мы как-то не обратили внимания на странные точки. Хлопец, который его поднял через полтора часа, начал рвать, поднялась температура и сильное головокружение. После пары дней в больничке восстановился, рассказывал, что диагностировали отравление. В итоге после посадки дронов нужно обязательно проверить отсутствие левых пятен, так как это может быть химия и брать только в защите!
Херсонское направление, 61 обрмп.
Фотки дрона прилагаю

https://t.me/osvedomitell_alex/11710 – цинк

Будьте внимательно и осторожны.

Источник: Colonel Cassad


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