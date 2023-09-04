Мнение: Больной перед смертью потел

Из чисто детского любопытства

Интересно – а кто знает, куда пропал Рейтинг ЖЖ? Раньше он был в Профиле. Заходишь в Профиль – и он справа. Сейчас там пусто. Куда он делся, причем без какого-либо предупреждения??

UPD. Ага! Рейтинг, значит, теперь только на главной странице ЖЖ. А из профилей пользователей его убрали, причем даже не сказать, что чем-то заменили – просто убрали, и всё. Теперь там просто пустое место.

А зачем? Сдается мне, что это дурной знак. Столько времени мы спокойно прожили в умирающем ЖЖ – а теперь покойного станут снова шерудить, что ли? Крутить, вертеть, “улучшать”?? Не дай бог… “Больной перед смертью потел”.