Рупор кремлевской пропаганды: Провинциал в Москве или размышления о демографии

В рамках "Избы-читальни" эссе писателя-фантаста Всеволода Глуховцева о демографических проблемах в России.

Провинциал в Москве или размышления о демографии

Уважаемые читатели!

Те, кто читает меня регулярно, знает, а для остальных поясню: мой излюбленный жанр в этом блоге – обозначить какую-либо социальную проблему: или острую, горящую, или же эмбриональную, но с перспективой грядущего роста, чем вызвать коллективную дискуссию по принципу «в споре рождается истина». Жанр, изобретенный Сократом и продуктивный по сей день, я называю его «опыт коллективного разума», и вот вновь обращаюсь к нему, по вроде бы случайному поводу, но приведшему меня к гипотезе, которую хотелось бы вынести на обсуждение. Поэтому рассказ мой будет состоять из двух частей. Первая – описательно-фактографическая, вторая – собственно проблемное поле, на котором, надеюсь, разразится состязание мнений. Как всегда, надеюсь, что оно будет увлекательно.

Я не раз упоминал, что живу в городе Уфе – вполне своеобразном, обладающем странноватой харизмой на любителя. Но речь не о том, а о том, что семейные обстоятельства, о коих я умолчу, вынудили меня на пару дней срочно выбраться в Москву, где в предпоследний раз я был в 2019 году. Давненько. Стало быть, взгляд мой свежий, в глаза резко бросилось то, что и привело к последующему глубокомыслию.

Прибыли мы (вдвоем) рано утром на Казанский вокзал, вышли на стоянку такси, быстро поняли, что дело это неоправданно дорогостоящее, но снова суть не в этом. А в том, что все сотрудники такси, и «зазывалы», и водители – насколько я понял, азербайджанцы. Ну, понятно, эпизод единичный, и вот хочу из любопытства спросить москвичей: такси-бизнес у вас в самом деле освоен какими-то диаспорами, или же из этого случая делать индукцию неправомерно?.. Это, впрочем, к слову, а я возвращаюсь к основному.

Прикинув обстановку, и не пожелав тратить что-то порядка 800-1000 рублей, мы двинули на МЦД, благо, транспорт уже работал, и ехать совсем недалеко, в Лефортово. По линии МЦД-2 всего две станции: Курская и Москва-товарная. Поехали. Приехали. Вышли. Опять же между строк: окрестности Москвы-товарной неприятно удивили меня до крайности запущенным, неопрятным видом, ну просто машина времени перенесла нас сразу и в «святые девяностые», чтоб им пусто было, и…

И в Советский Союз.

И вот это главное в моем рассказе.

Полагаю, все поняли, о чем я. В тот ранний час, пока мы шли от станции к шоссе Энтузиастов, немного по самому шоссе, проехали пару остановок на автобусе – все (не почти все, а все!) встреченные нами прохожие и спутники в автобусе, включая водителя, были уроженцы Средней Азии. Добавлю, что когда я позже заглянул в том же Лефортове (улица Душинская) в магазин «Красное и белое», то обнаружил, что весь обслуживающий персонал там тот же. Ну, потом, конечно, изумление мое размылось, Москва велика, разнолика и роскошна, но эффект первого взгляда было не стереть. Так сказать – это Москва, детка! Негласная столица СНГ.

Таковы факты и впечатления. Сразу оговорюсь: они с моей точки зрения не хороши и не плохи. Они просто есть. От них не отмахнуться. Невозможно отрицать также то, что есть немало возмущенных голосов в адрес мигрантов, их моделей поведения, отличных от наших, кто бы спорил. Но повторюсь: вот он, факт налицо – тем самым подведя черту под первой частью нашего повествования. Теперь давайте обратимся к социальной философии.

Увиденное повело меня к поиску статистических данных. Да, всякая статистика есть вещь в разной степени хромая, но в нашем случае, смею думать, хромота невелика, и ею можно пренебречь. Разысканные мною разные статданные сходятся в основном: они гласят, что чуть менее 90% массива трудовых мигрантов в России дают три республики: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия – в порядке убывания. Увиденное мною в Москве (да и Уфа тут в помощь) заставляет меня статистике доверять.

Отсюда начинаются мысли, предлагаемые к обсуждению.

Тезис № 1: руководство нашей страны сознает, что в текущих геополитических раскладах Россия отчаянно нуждается в демографическом росте. Осознано это, судя по всему, не вчера, те примерно 140 миллионов, что имелись в начале «путинской эпохи» были расценены как явно слабоватый актив для достижения амбициозных планетарных целей.

Тезис № 2: меры по стимулированию рождаемости принесли эффект, но недостаточный. Без зарубежного прилива трудовых и мобилизационных ресурсов не обойтись – к такому выводу, очевидно, со временем пришли в Кремле и там были бы рады любому проявлению социальной мобильности в сторону России, при этом понятно, что основной резервуар – страны СНГ. Разумеется, особый случай здесь – украинский кризис: к добру ли, к худу, но порядка 10 миллионов бывших украинцев стали россиянами; правда, сделали они это стационарно, переехав в Россию не сходя с места, а вот что касается миграции, то вышеприведенная статистика отчетливо говорит о том, для кого Россия является иммиграционно-привлекательной страной. Это граждане трех среднеазиатских республик.

Оговорюсь: я догадываюсь, что едва ли не половина постсоветских Армении и Азербайджана перебрались в РФ, но это все дела минувших дней. Жители Абхазии и Южной Осетии примерно к той же категории относятся, да и демографический потенциал там, прямо скажем, невелик. Казахстан и Белоруссию «прижимают» к России, насколько я понимаю, с помощью более тонких геополитических технологий, в этих случаях имеются невидимые миру нюансы. Туркмения – слишком закрытая книга, ее граждане, глядишь, и рады бы рвануть в Россию на заработки, да не очень выходит… Словом, вот она, реальность: стремление привлечь извне человеческий капитал привело именно к такому результату, хотим мы того или нет.

А хотим ли мы?..

Вопрос, предполагающий не ответ, но диспут. С одной стороны, обитатели Средней Азии, что уж там говорить, ментально отличаются от нас, и во времена СССР тоже отличались. С другой стороны – они нам не чужие. Советская политика братства народов при некоторых умозрительности и декларативности работала на самом деле, плоды ее мы видим и по сей день. Да и среди царских чиновников немало было тех, кто умел найти дружеский подход к людям Азии; и здесь, понятно, было не без промахов, но и без «бремени белого человека» и «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Словом, опыт межнационального общения солидный.

И отсюда – Тезис № 3: сдается мне, что где-то в горних высях принято решение – быть по сему! И проработан или прорабатывается (хорошо или бестолково, другой вопрос) комплекс мер по адаптации выходцев из Средней Азии к жизни в России, чтобы не были они «парижскими арабами», окуклившимися в предместьях, а чувствовали себя как дома, или, по крайней мере, достаточно комфортно. Пусть эти люди, живя в нашей стране, всегда видят спокойное и уважительное отношение к их традициям, культуре, с тем, чтобы какая-то их часть (а во втором-третьем поколении все, родившиеся здесь) пополняли ряды наших граждан, при этом не ощущая ни малейшего давления на свою идентичность. Вот такая программа, предполагаю я, сейчас реализуется нашими властями.

Что скажете, дорогие читатели? Согласны, нет? Если да, или близко к «да», то какова ваша оценка очередного евразийского проекта, его плюсы и минусы?.. Прошу высказываться!

(с) Всеволод Глуховцев

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