Рупор кремлевской пропаганды: С Днем Победы над Японией

С Днем Победы над Японией

В рамках первого официального празднования за несколько десятилетий Дня Победы над Японией, "Движение в поддержку флота" 2 сентября провело официальное мероприятие посвященное возвращению старого-доброго праздника, где была официально презентована памятная медаль с товарищем Сталиным в честь 78-й годовщины Победы над Японией. Первую медаль получил ветеран войны Федор Федорович Барилов. Ему уже 98 лет. На мероприятии присутствовали официальные лица из Китая, Северной Кореи и Монголии, которые пострадали от действий милитаристской Японии в тот период. Существенная часть Китая и вся территория КНДР были освобождены от японской оккупации войсками Красной Армии. В этих странах помнят вклад наших предков в их освобождение.



На возложении цветов к Вечному Огню.



Японист Андрей Смирнов и руководитель "Движения в поддержку флота" Владимир Мальцев (уже много лет возглавляет редакцию флотской газеты "На страже Заполярья".



Военный атташе КНР Куй Янь Вэй и его помощиники.

Приветственное письмо от генерала Картополова.

Программа мероприятия



Ветеран Федор Барилов и генерал Соболев.



Японист Анатолий Кошкин



Сопредседатель "Движения в поддержку флота" Ольга Зиновьева.



Видеоприветствие от дочери маршала Родиона Малиновского.



Первый секретарь посольства Монголии Будбазар Ловуу-Ингэн



Представитель "Клуба военачальников России" Василий Григорьев.



Первый заместитель председателя "Клуба адмиралов" вице-адмирал Валерий Дорогин



Участник СВО, подполковник Андрей Шин.



Военный атташе Китайской Народной Республики.



Представитель посольства КНДР Ли Кван Хэк.

Выступление заслуженного артиста Большого Театра Владимира Кудашева.



Федор Федоровия Барилов

Стихи от Федора Барилова. В 98 лет.

В целом, радует, что наконец то вернули старый праздник и начинают праздновать его при государственной поддержке. Это важно не только для сохранения нашей исторической памяти. Это в числе прочего и напоминание Японии, которая снова встает на путь милитаризма и продолжает поддерживать территориальные претензии к России, пытаясь вернуть утерянные Курильские острова. Как говорили в советское время – это нужно не мертвым, это нужно живым.

PS. Мне тоже памятную медаль вручили. Много лет писал о необходимости возвращения этого праздника, так что теперь и этот гештальт закрыт.

С праздником товарищи, с Днем Победы над милитаристской Японией!

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