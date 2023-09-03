Мнение: Инсомния Арк, настоящее продолжение Фоллаута

Завязка игры: в космосе летит огромная космическая станция, корабль поколений с расчётным населением в 10 миллионов человек. Внутри корабля, как водится, бардак, который нашему герою придётся разгребать…

Пока народ ждал Старфилд, огромный космический симулятор от авторов разобранного на мемы Скайрима, я решил пройти другую игру про космос, Инсомнию Арк. Мне ещё советовали Аутрайдерс, тоже космический, но неверные поляки нас забанили, а обзор игры на Ютубе меня не впечатлил. За несколько минут приговоры выносить нельзя, даже играм, но всё же у меня сложилось впечатление, что Аутрайдерс — попсовое приставочное развлечение под пиво с пиццей: бежишь по рельсам в лучших традициях Колл оф Дюти, постреливаешь вокруг.

Напротив, Инсомнию делали отечественные разработчики, которые, вдобавок, собирали деньги на Кикстартере. Настоящая русская игра, то есть глубокая и хардкорная, при этом с традиционно впечатляющим количеством багов. Игра, впрочем, оказалась не про космос, она похожа на Фоллаут, но совершенно непохожа на Элиту, Космических Рейнджеров или Масс Эффект.

Когда я играл в третий и четвёртый Фоллаут, у меня было чувство, будто под старым именем мне пытаются скормить другую игру: более цветастую и даже с увеличенным количеством текста, но при этом более примитивную, рассчитанную на публику попроще. После получаса игры в Инсомнию я начал улыбаться: искал медь, а нашёл золото. Вот он, дух той самой классики, второго Фоллаута. Ностальгию пробуждает каждая мелочь, начиная от неудобного инвентаря и заканчивая долгими загрузками с регулярными вылетами. Кстати, из-за обилия багов игре на старте ставили низкие оценки: дескать, играть очень хочется, но не получается, технические проблемы одолевают. Сейчас большая часть критических багов уже исправлена, остались только второстепенные, которые особо не влияют на игру. Если помните, в 2004 выпустили игру The Fall, весьма похожую на второй Фоллаут, но во многих отношениях более продвинутую. Вот там было так же: багов много, но ради игры с ними вполне можно мириться.

Возможно, вы сейчас удивлены: дескать, чего это я обращаю внимание на такие пустяки, как технические проблемы. Но если вы решитесь поиграть лично, вскоре с пониманием вздохнёте: «ага, так вот что Олег имел тогда в виду». Баги в Инсомнии — как клопы в русской классической литературе, упоминания заслуживают однозначно.

Ещё об атмосфере. Все квесты выдаются без радаров — оскорбительного для старых игроков «ведьмачьего чутья» не предусмотрено. Старший офицер подсказал, что форму комитетчика можно раздобыть в такой-то резервации, значит идёшь в эту резервацию, ищешь, думаешь. В итоге догадываешься, к кому обратиться, и находишь. В паре локаций мне даже приходилось брать бумагу и составлять карту: верный признак хорошей игры.

Боёвка также неплоха, первый же противник заставил попотеть. Это не Мордхау и не Контра, конечно, всё примитивно, однако примитивно только в плане техническом. Над тактикой приходится думать: с какой стороны зайти, какое оружие применить, куда стрелять.

Внешний вид одновременно и простоват — бюджет игры был отнюдь не космическим — и хорош. Вокруг дизельпанк, при этом наш огромный космический корабль скорее напоминает корабль обычный: очень морского вида палубы, иллюминаторы, двери между отсеками. Жить в таком мире не хочется совершенно, а вот побродить с винтовкой вокруг поселений было бы интересно. Делали игру восемь лет, при этом начинали с изометрии, а потом перешли всё же на полноценный трёхмерный движок. Из-за этого в Инсомнии наблюдается эффект свиньи: смотреть наверх мы не можем, так как текстур для потолков нет. Стрелять в противников сверху — можем. Стрелять снизу вверх — нет. Играть не мешает, просто забавная особенность долгостроя.

Кстати, в кои-то веки я увидел великолепные, красивые, хорошо читаемые русские шрифты — слабое место многих других отличных игр. Полагаю, причина в том, что игровая студия была расположена в Самаре, а не в Калифорнии. Для сравнения, английский шрифт, который игроку часто приходится наблюдать при взломе электроники, прямо-таки ощутимо хуже. Ещё радует, что диалоги в игре… проматываемые. Если ты прочёл за одну секунду, что сказал собеседник, тебе не нужно ждать, пока там игра всё красиво проанимирует и озвучит — просто выбираешь свой вариант ответа и немедленно, без паузы, продолжаешь диалог. Казалось бы, очевидная опция, но нет — в большинстве других игр диалоги или не проматываются вовсе, или проматываются с натугой, неудобно.

В отзывах некоторые жаловались на долгую загрузку локаций и на медленные перемещения по глобальной карте. Присоединяться к этим жалобам я отказываюсь. Долгая загрузка становится короткой, если у вас SSD, а перемещения по глобальной карте — важная часть игры. Во-первых, в ходе путешествий нас ожидает масса интересных дорожных встреч: мародёры, ренегаты, взбесившиеся роботы, прочие чудеса. Во-вторых, как верно советовал Кейв Джонсон из Апертуры, если жизнь даёт тебе лимоны, сделай из них лимонад. Путешествие из Гнезда Стервятника в Крематорий занимает 40 секунд? Ну так встань с кресла, помаши руками, поприседай. Мы пока что не в Матрице живём, нашему физическому организму разминка тоже нужна.

Из минусов, пожалуй, отмечу два. Во-первых, игра не только серьёзно забагована, что терпимо, но и сыровата. Баланс сбит, по многим направлениям явно хотели сделать гораздо больше, но не успели. При этом надежды на будущее нет, так как проект окончательно закрыт. В 2020 вышел последний подарочный набор костылей, и больше никаких изменений в коде явно уже не будет.

Второй минус — мистическая линия. Я понимаю, что мистика — часть сюжета и часть механики, причём глубоко проработанная сценаристами, однако я всё же предпочёл бы обычную фантастику: с крабами-мутантами и силовыми костюмами, но без играбельных вещих снов. Кстати, силовые костюмы сделаны на пять с плюсом. Их реализация в Инсомнии нравится мне гораздо больше, чем в любом из Фоллаутов — правдоподобно получилось, именно так, как надо. Также силовые костюмы внушительны и приятны на вид.

Итоговый вердикт таков. Если вы периодически перепроходите второй Фоллаут, посмотрите Инсомнию непременно, стоит того. Высшую оценку, однако, я игре поставить не могу: к сожалению, у разработчиков закончились деньги, и они доделывали Инсомнию в большой спешке.

Ниже будет страница моих технических заметок: если играть не будете, не тратьте время. Обычно я такого не публикую, но Инсомния — особый случай, тут без напильника с паяльником никак.

1. На компаньонов не надейтесь, соответствующие навыки не качайте. Этот аспект игры проработан плохо. Компаньоны глупят, исчезают и, вообще, довольно бесполезны. Говорить с ними тоже не о чем.

2. В гараже четыре ящика. Смело оккупируйте три из них под своё барахло. А вот ящик у силового костюма не занимайте, в определённый момент его содержимое исчезнет. Кстати, о барахле… держать в одном из ящиков по одному экземпляру каждой дряни типа педалей от пианино или телефонного аппарата — хорошая идея.

3. Качайте компьютеры и механику. С боями особых проблем не будет, даже с боссами, а вот без прокачанных компьютеров и механики в некоторые важные места не пройти.

4. Перк «медицина» не берите, в ходе одного из квестов получите его просто так.

5. Чтобы игра поняла разрешение 4k, надо сделать вот что:

— зайти в игру, чтобы создались файлы сейва;

— AppDataLocalInsomnia_v2SavedConfigWindowsNoEditor

— GameUserSettings.ini

— ResolutionIndex=50

Теперь высокие разрешения появились в списке доступных.

6. Если постоянно мигает надпись «новое достижение (P)», просто перезайдите в игру.

7. Всплывающие реплики персонажей часто идут слишком мелким шрифтом. Решение: главное меню, настройки, убрать диалоги и окружение, «применить», поставить диалоги и окружение, «применить». Делать каждый раз в начале игры. Впрочем, помогает через раз, проще забить.

8. Сохраняться в игре надо часто. Во-первых, механика подталкивает к обильным сохранениям, во-вторых, баги могут загнать вас в ловушку — два-три раза за прохождение я даже в текстурах застревал. Когда слоты под сохранения закончатся (их всего 100), надо сделать следующее:

— Сохранитесь в Slot 1;

— AppDataLocalInsomnia_v2SavedSaveGamesSlot;

— Перенеси содержимое папки Slot в другое место, оставить только слот 1.

— Запустить игру, загрузиться из слота 1.