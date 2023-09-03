 

Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано

03.09.2023, 21:40, Новости дня
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Итальянская актриса за свою жизнь попробовала бесчисленное
разнообразие вкусной еды, а один овощной рецепт так полюбился ей, что теперь об
этом знают люди по всему миру. Сохранять фигуру стройной, настроение бодрым, а
желудок сытым Софи Лорен помогают баклажаны пармиджано.

Звезда готовит аппетитное кушанье много лет, и каждый раз
оно удается на славу. Попробуем повторить за звездой Голливуда! В этом сезоне
блюдо прекрасно подойдет к семейному столу. Берем на заметку рецепт Софи Лорен.

Ингредиенты

Баклажаны – 1 кг,

Репчатый лук – 1 штука,

Томатная паста или пюре – 700 граммов,

Сыр пармезан – 20 граммов,

Сыр моцарелла – 200 граммов,

Растительное масло –
200 мл,

Мука – 150 граммов.

Соль и свежая зелень
– по вкусу.

Как готовить баклажаны пармиджано

Сначала нужно хорошенько помыть наши темно-фиолетовые плоды,
а затем нарезать их кружочками. Ширина каждого ломтика баклажана – примерно
полтора см. Следом погружаем их в холодную воду с щепоткой соли на полчаса, чтобы не
были горькими.

Затем по мере высыхания кружочки обваливаем в муке и жарим с обеих сторон. Параллельно готовим соус, как предлагает Софи Лорен. Для
него режем луковицу кубиками и обжариваем их на отдельной сковородке, туда же
выливаем томатную пасту или пюре, по желанию солим и тушим несколько минут.

Смазываем маслом посуду для запекания. Кладем в нее наши
измельченные баклажаны, которые так любит Софи Лорен, заливаем их соусом и
посыпаем тертым сыром разных сортов.

Ставим емкость в разогретую до 180 градусов духовку
примерно на 30 минут. Готовое блюдо из баклажанов украшаем зеленью и накрываем стол.
Приятного аппетита! Рецепт Софи Лорен к вашим услугам!


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