Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано

Итальянская актриса за свою жизнь попробовала бесчисленное

разнообразие вкусной еды, а один овощной рецепт так полюбился ей, что теперь об

этом знают люди по всему миру. Сохранять фигуру стройной, настроение бодрым, а

желудок сытым Софи Лорен помогают баклажаны пармиджано.

Звезда готовит аппетитное кушанье много лет, и каждый раз

оно удается на славу. Попробуем повторить за звездой Голливуда! В этом сезоне

блюдо прекрасно подойдет к семейному столу. Берем на заметку рецепт Софи Лорен.

Ингредиенты

Баклажаны – 1 кг,

Репчатый лук – 1 штука,

Томатная паста или пюре – 700 граммов,

Сыр пармезан – 20 граммов,

Сыр моцарелла – 200 граммов,

Растительное масло –

200 мл,

Мука – 150 граммов.

Соль и свежая зелень

– по вкусу.

Как готовить баклажаны пармиджано

Сначала нужно хорошенько помыть наши темно-фиолетовые плоды,

а затем нарезать их кружочками. Ширина каждого ломтика баклажана – примерно

полтора см. Следом погружаем их в холодную воду с щепоткой соли на полчаса, чтобы не

были горькими.

Затем по мере высыхания кружочки обваливаем в муке и жарим с обеих сторон. Параллельно готовим соус, как предлагает Софи Лорен. Для

него режем луковицу кубиками и обжариваем их на отдельной сковородке, туда же

выливаем томатную пасту или пюре, по желанию солим и тушим несколько минут.

Смазываем маслом посуду для запекания. Кладем в нее наши

измельченные баклажаны, которые так любит Софи Лорен, заливаем их соусом и

посыпаем тертым сыром разных сортов.

Ставим емкость в разогретую до 180 градусов духовку

примерно на 30 минут. Готовое блюдо из баклажанов украшаем зеленью и накрываем стол.

Приятного аппетита! Рецепт Софи Лорен к вашим услугам!