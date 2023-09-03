Рупор кремлевской пропаганды: В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

В Израиле крупный скандал в культурной и театральной среде. Хотя он касается не только театра и даже не столько его, а всего общества. И в он сейчас вызвал в Израиле раскол в обществе. Израильтяне возмущены отменой гастролей «Ленкома» и спектакля "Поминальная молитва" из-за доноса русофобов. Знаменитая "Поминальная молитва" по повести Шолом-Алейхема "Тевье молочник" отменена…и где?! в Израиле…по навету русофобов…Спектакль по произведениям классика еврейской литературы Шолом-Алейхема рассказывает о маленьком украинском местечке, где бок о бок живут евреи, русские и украинцы.

Это смешная, грустная и трагическая история о том, как живет весь этот пестрый многонациональный деревенский мир, не позволяя себе зла, прощая друг друга и сохраняя мир, основанный на человеческом взаимопонимании.Казалось бы, самое время показать этот спектакль. Тем более в Израиле. Ведь этот спектакль и об истории евреев, еврейское местечко начала 20 века на Украине.

Причем инициатором отмены спектакля стал сбежавший в Израиль бывший артист МХТ им. Чехова Анатолий Белый (признан иноагентом). Он написал донос на спектакль, в котором Театр "Ленком" назвал "Z-ком", а показ "Поминальной молитвы" – кощунством и спекуляцией на еврейской теме. А травлю организовали "беженцы-украинцы", уехавшие в Израиль.

Артистам «Ленкома» и администрации театра «Габимы» в личные аккаунты стали приходить грязные оскорбления и, наконец, угрозы физической расправы.

Спектакль, как говорится в опубликованном открытом письме ленкомовцев, «по праву является визитной карточкой нашего театра». «Поминальная молитва» была поставлена в 1989 году и немедленно стала сенсацией. Главную роль Тевье-молочника в ней играл Евгений Леонов.

А это спектакль целиком. Для тех кто не смотрел. Посмотрите. Не пожалейте времени. Там есть над чем посмеяться, поплакать и подумать…

Хотя гастроли в Израиль носили исключительно благотворительный характер. «Нынешние реалии предопределяют сильное удорожание бюджета таких гастролей, – говорится в открытом письме театра, – сегодня, чтобы привезти масштабные декорации, 100 человек участников и постановочную часть, требовались немалые средства. Поэтому артисты согласились работать бесплатно, за мизерные суточные

Марк Варшавер заявил, что в целях безопасности артистов, театр не приедет с "Поминальной молитвой", раз пошла травля в отношении их артистов и театра.

А в сетевом пространстве Израиля уже несколько дней бушует настоящая буря.

«Вы против России? Значит, вы за необандеровскую Украину», – пишет израильский блогер Полина Лимперт. – «Вы за страну, национальные герои которой – идеологи украинского национализма и массовых убийств евреев – Петлюра, Бандера и Шухевич и иже с ними. Вы за страну, где жгут русские книги, громят памятники, уничтожают и запрещают русскую культуру и, главное, называют улицы именами украинцев – бандеровско-нацистских преступников, убивавших евреев. Вы забыли и простили им полтора миллиона погибших во время войны на Украине евреев, включая Бабий Яр. И вы призываете к отмене гастролей «Ленкома», которые везут сюда спектакль о евреях, написанный евреями, которые просто за свою страну, за Россию, которая с этим борется! А вы вообще за Израиль?»

И она заключает:

«Я просто желаю всем, кто сегодня участвует в травле Ленкома – чтобы им это аукнулось. Чтобы им запретили вообще приезжать в Россию лет на 10 хотя бы. Чтобы у них были пустые залы. Чтобы их не читали/ не смотрели/не слушали. Чтобы в конце концов о них забыли. Были публичными людьми, израильскими СМИ – и стали никем»

https://amarok-man.livejournal.com/7448933.html – цинк

Очередная история из цикла – израильские евреи потакают нацистам и коллаборационистам.

Ждем пьесу о величии Бандеры и палачей из Бабьего Яра. Можно сразу в Тель-Авиве.

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