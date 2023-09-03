Терапевт Захарова назвала неочевидные признака сахарного диабета

Важно вовремя распознавать признаки диабета, чтобы начать лечение и предотвратить осложнения. Врач общей практики Татьяна Захарова рассказывает о симптомах, на которые стоит обращать внимание.

Диабет, характеризующийся повышенным уровнем сахара в крови, может значительно изменить жизнь. Он существует в двух основных типах: 1-й и 2-й. Диабет 2-го типа встречается гораздо чаще (около 90% случаев) и обычно связан с избыточным весом и недостаточной активностью. Диабет 1-го типа, вызванный атакой иммунной системы на клетки, производящие инсулин, менее понятен. Независимо от типа, важно поставить диагноз как можно скорее.

Ранние симптомы диабета включают: повышенную частоту мочеиспускания, особенно ночью; чрезмерную жажду; потерю веса без усилий; увеличенный аппетит. Дополнительные симптомы, на которые следует обратить внимание, включают: учащенные грибковые инфекции и инфекции мочевыводящих путей; перепады настроения; сухую кожу и изменения на ней; наличие фруктового запаха в дыхании; затуманивание зрения (диабетическая ретинопатия).