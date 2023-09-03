Мнение: Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба

1. В то время как стены закромов Родины трещат от рекордных урожаев, на Западе конкуренты наших фермеров сосут лапу. То ли энергокризис там вовсе не закончился, вопреки успокоительному елею западных СМИ, то ли глобальное потепление идёт на пользу исключительно русскому сельскому хозяйству. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



Европейский рупор демократии, французская газета Le Figaro, которая исправно потчует своих непритязательных читателей бойкими материалами о бесконечных “перемогах” Европы над Россией, на днях вдруг вышла с похоронным заголовком: “Торговля зерном: доминирование России продолжится”.

Авторы статьи сквозь зубы признались, что, несмотря на весь оголтелый экономический и политический прессинг, на мировом продовольственном рынке перед Россией открываются “довольно светлые перспективы”. <…>

Описывая горести западного рынка, в числе которых серьезное снижение мирового производства, поставок и запасов пшеницы из-за неурожаев в Канаде и Европе, любители французских булок фактически высекли сами себя и заявили, что доминирование России даже “необходимо в условиях глобальной неустойчивости спроса и предложения”. <…>

Минсельхоз США “обрадовал” рынок, сообщив, что урожаи пшеницы в Евросоюзе и Канаде падают из-за засух.

Агентство Standard & Poor’s Global Market Intelligence опубликовало минорный доклад, согласного которому в мировом экспорте пшеницы доля США к 2025 году упадет до 12 процентов, а экспорт пшеницы и кукурузы с Украины на фоне конфликта сколлапсировал более чем в два раза.

…в отличие от остального мира, Россия стабильно бьет рекорды по производству зерна. В этом году в России урожай зерна ожидается на уровне 140 миллионов тонн (из которых не менее 90 миллионов тонн пшеницы), что является вторым по значимости рекордом за всю современную историю. Отметим, что в эту цифру внесли вклад новые территории, где даже на фоне боевых действий и близости фронта мы смогли собрать почти пять миллионов тонн зерна.

Рекорды ставит и производство, и экспорт муки: в этом году Россия экспортировала более 800 тысяч тонн, а произвела почти 9,5 миллиона тонн муки.

Собственно, достаточно посмотреть на карту мира, чтобы догадаться, какая страна должна быть в том числе и продовольственной сверхдержавой. Возвращение к норме после 75 лет запустения было нелёгким, но теперь мы снова вышли на магистральный путь. Доминирование России на рынках еды — не случайность, это наше естественное преимущество, которым мы теперь будем пользоваться долго. Мало того: даже если зелёные бесы заставят европейцев есть жуков и червей ежедневно, в качестве основного блюда, для массового разведения насекомых понадобятся нефть и газ. В какой стране их придётся покупать, думаю, всем ясно.

2. Мы уже давно привыкли к белорусской икре и морепродуктам, которые добывают из пучин Белорусского моря. Однако белорусы зачем-то связались с немцами, которые, как известно, высоким качеством пищевых продуктов похвастаться не могут (ссылка):



Россельхознадзор выявил нарушения в животноводческой продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). <…>

Отклонения от нормы были обнаружены при проведении лабораторных исследований образцов мясной, молочной и рыбной продукции из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Так, в деликатесной икре с креветкой «Санта Бремор» (совместное белорусско-германское предприятие) был выявлен золотистый стафилококк.

Согласно моим личным предрассудкам, немцы традиционно сильны в инженерном деле. С компьютерами немцы уже не очень дружат: архитектура программ стабильно слабая, при этом программисты особо не стараются, так как им в Германии сильно недоплачивают. С едой у немцев и вовсе швах. Никогда не забуду чёрный кофе из автомата в Германии — прошло уже много лет, но тот жуткий вкус я помню до сих пор. Если бы я не знал, как эти автоматы устроены, я бы предположил, что настройщик случайно подключил трубку для слива отходов не туда.

3. Впрочем, даже немецко-белорусская икра, по-видимому, сейчас безопаснее, чем японская рыба (ссылка):

Власти Японии пообещали помочь и поддержать отечественных производителей морепродуктов после того, как Китай запретил импорт японских товаров из-за сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Разработать меры поддержки для отрасли должны в течение недели, в эфире телеканала NHK пообещал премьер страны Фумио Кисида <…>

Кисида также призвал соотечественников разнообразить свой рацион и есть больше рыбы. Таким образом они смогут помочь властям и поддержать местных производителей, отметил он.

Кстати, а какая ещё страна, граничащая с Китаем, имеет мощный рыболовецкий флот? Начинается на «Р», заканчивается на «я», шесть букв…