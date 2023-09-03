Новая раскладушка Tecno Phantom V Flip появится осенью

Согласно информации от источника Gizmochina, среднебюджетная раскладушка Tecno Phantom V Flip появится на рынке в четвертом квартале 2023 года. Этот релиз подтверждает ранние утечки, о которых сообщал инсайдер Парас Гуглани.

Устройство будет оснащено 6,75-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (20,5:9) и частотой обновления 144 Гц. Задняя крышка будет иметь внешний круглый дисплей с разрешением 466×466 пикселей и сканером отпечатка пальцев на боковой грани.

Внутри смартфона будет установлен субфлагманский чип MediaTek Dimensity 8050, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, хотя некоторые источники утверждают, что может использоваться более старый Dimensity 1300.

Камера устройства включит два датчика: основной на 64 Мп и ультраширокоугольный на 13 Мп. Селфи-камера будет иметь разрешение 32 Мп. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Смартфон работать на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой HiOS 13.

По словам инсайдеров, Tecno Phantom V Flip может стать одним из самых доступных складных смартфонов, хотя точная стоимость пока не разглашается.