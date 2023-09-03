Старые машины и водители с низким рейтингом – популярное приложение вызова такси тестирует тариф «Дискомфорт»

В сети появились скриншоты тестовой версии одного из популярных российских приложений для вызова такси. Из них следует, что разработчики испытывают новый тариф с под названием «Дискомфорт».

В компании опровергли планы ввести такой план, но подтвердили: «Супер-эконом» в ближайшее время начнет работу в Пскове и Омске. В него будут выделены автомобили старше 15 лет и/или пребывающие в плохом состоянии. Начинающие водители и водители с низким рейтингом смогут пройти в этом тарифе испытательный срок.

Планируется, что пассажиры «Супер-эконома» не смогут вызывать его для поездок в аэропорты, на железнодорожные и автобусные вокзалы. Одновременно в автомобиле смогут ехать не более двух человек (помимо водителя), запрещён провоз любых грузов, багажа, животных и детей до 7 лет.

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