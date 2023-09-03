 

Том Аспиналл и Ян Блахович готовы сразиться с Сергеем Павловичем

03.09.2023, 14:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Том Аспиналл выразил готовность встретиться в октагоне с россиянином Сергеем Павловичем. Об этом он заявил на YouTube-канале The Mac Life.

Аспиналл сказал: “Мне остается только один соперник — большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду с ним в октагон. С радостью подерусь с Сергеем Павловичем”. Он также отметил, что они с Павловичем уже дважды должны были провести бой, но оба раза поединки сорвались.

Не так давно, 19 августа, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович также объявил о своей готовности сразиться с Павловичем. Он отметил: “Звучит заманчиво. Это отличная идея, я собираюсь поговорить с UFC о переходе в тяжелый вес”.

На данный момент Сергей Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Напомним, что чемпионом в этой весовой категории является американец Джон Джонс, сейчас он готовится к защите своего титула в поединке с соотечественником Стипе Миочичем. В активе 30-летнего российского бойца Сергея Павловича 17 побед в 18 поединках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Дедолларизация становится реальностью из-за проблемного доллара

03.09 / Из Армении выгнали группу россиян за попытку возродить завод ЕрАЗ

03.09 / Мнение: Рупор Совбеза России?

03.09 / В WhatsApp разрешили использовать несколько аккаунтов

03.09 / “Сейчас там, где хотел быть” – сын о смерти Глеба Панфилова

03.09 / Внешний вид Аллы Пугачевой без фильтров вызвал шок

03.09 / На МКАД возле развязки с Новоухтомским шоссе произошло ДТП

03.09 / Суд в США оправдал нетрезвого водителя, идентифицирующего себя как трезвого пешехода

03.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Германо-французское недовольство

03.09 / Минэкономики ФРГ призвало граждан экономить газ из-за рисков для газоснабжения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика