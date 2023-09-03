Том Аспиналл и Ян Блахович готовы сразиться с Сергеем Павловичем

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Том Аспиналл выразил готовность встретиться в октагоне с россиянином Сергеем Павловичем. Об этом он заявил на YouTube-канале The Mac Life.

Аспиналл сказал: “Мне остается только один соперник — большой русский парень, с которым никто не хочет драться, и я с удовольствием выйду с ним в октагон. С радостью подерусь с Сергеем Павловичем”. Он также отметил, что они с Павловичем уже дважды должны были провести бой, но оба раза поединки сорвались.

Не так давно, 19 августа, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович также объявил о своей готовности сразиться с Павловичем. Он отметил: “Звучит заманчиво. Это отличная идея, я собираюсь поговорить с UFC о переходе в тяжелый вес”.

На данный момент Сергей Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Напомним, что чемпионом в этой весовой категории является американец Джон Джонс, сейчас он готовится к защите своего титула в поединке с соотечественником Стипе Миочичем. В активе 30-летнего российского бойца Сергея Павловича 17 побед в 18 поединках.