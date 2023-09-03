Суд в США оправдал нетрезвого водителя, идентифицирующего себя как трезвого пешехода

Окружной суд в штате Арканзас вынес оправдательное решение по делу Стива Венсона, который неделю назад был задержан патрульным полицейским по подозрению в нетрезвом вождении.

Как указано в материалах дела, ранним утром 24 августа полицейский Аарон Дэвис при патрулировании города Расселлвилл заметил неуверенно передвигавшийся автомобиль. После остановки и проверки документов водитель заявил, что он идентифицирует себя как трезвый пешеход и обвинил остановившего его патрульного в превышении полномочий. Несмотря на это, полицейский задержал Стива до суда и доставил его в местное отделение полиции.

В процессе судебного разбирательства обвиняемый подтвердил свою позицию, что он идентифицирует себя как трезвый пешеход, призвал уважать его самоидентификацию и выдвинул дополнительные обвинения против патрульного: клевета, необоснованное физическое насилие и дискриминация по цвету волос. После рассмотрения дела суд встал на сторону водителя-пешехода, снял все обвинения, признав его доводы обоснованными. Стив был немедленно освобожден в зале суда.

В отношении полицейского начата проверка, он временно отстранён от службы. Вероятно, ему грозит наказание за необоснованное задержание, превышение полномочий и клевету. Руководство полиции принесло публичные извинения за действия своего сотрудника.

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