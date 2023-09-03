Минэкономики ФРГ призвало граждан экономить газ из-за рисков для газоснабжения

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер рекомендует жителям Германии быть более бережливыми в использовании энергии в преддверии зимы из-за возможных рисков для газоснабжения страны. Эта информация была представлена в газете Zeit Online.

На данный момент запасы газа в немецких хранилищах составляют 94%, что, по словам Мюллера, создает оптимистичные предпосылки для прохождения приближающегося зимнего периода. Тем не менее, он также отметил, что остаются риски.

Глава агентства пояснил, что РФ продолжает поставки газа в Юго-Восточную Европу. Однако в случае прекращения их, страны этого региона могут столкнуться с дефицитом газа и потребностью в импорте из других источников. В таком сценарии Германия сможет сыграть важную роль.

Чиновник призвал граждан ФРГ экономно использовать энергию, включая оптимизацию газового отопления.

Эти предостережения приходят на фоне предупреждения главного экономиста госкорпорации ВЭБ.РФ Андрея Клепача о возможном увеличении стоимости газа для европейских потребителей до более чем $500 за тысячу кубометров в осенне-зимний период 2023 года.