Михаил Шуфутинский признался, что песня «Третье сентября» посвящена победе России над милитаристской Японией

Знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский признался, что песня «Третье сентября» была посвящена победе России над милитаристской Японией.

– В девяностых в нашей стране была тяжёлая жизнь, поэтому музыканты брались за любую возможность заработать деньги, – говорит исполнитель. – Мой друг Игорь Николаев получил заказ от Минобороны на патриотическую песню в честь победы над Японией. Написал он её буквально за час, но никто не хотел исполнять, а я согласился.

Шуфутинский рассказал, что военным песня очень понравилась, а вот администрация Бориса Ельцина не оценила будущий хит.

– Как рассказал мне Игорь Николаев, Борис Николаевич по старой привычке хотел запретить песню, но ему напомнили, что Советского Союза больше нет. Он сказал: «Чёрт с вами». Но потребовал, чтобы не было намёков на японский милитаризм, ведь активно шли переговоры о передаче Токио Курильских островов, – вспомнил артист.

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