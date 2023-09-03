Решение о повышении ключевой ставки Центробанка связано с ростом инфляции, заявил депутат Аксаков

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что Центробанк РФ будет принимать решение о повышении ключевой ставки в случае увеличения уровня инфляции в стране. Информацию об этом пишет URA.ru.

Аксаков подчеркнул, что уровень в 100 рублей за доллар не оказывает психологического воздействия на настроение населения или деловой сектор, но может оказать давление на курс рубля на фоне роста инфляции.

Парламентарий также подчеркнул, что Центробанк будет удерживать от снижения курс рубля в случае его падения, однако такие меры также могут быть связаны с инфляцией.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о возможности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября. Она объяснила, что снижение ключевой ставки возможно только при снижении инфляции. Центробанк РФ будет учитывать различные данные, собранные в сентябре, для принятия решения.

Ранее Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.