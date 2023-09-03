 

“Могу перечитывать бесконечно”: очарованная книгой Барановская выдала заветное желание

03.09.2023, 6:25, Новости дня
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Звезда Первого канала посвятила любимому писателю целую публикацию. На это ее надоумила интересная новость — в Великобритании появилась монета с графическим знаком Джона Рональда Руэла Толкина. Дело в том, что Юлия Барановская обожает произведения этого фантаста и теперь грезит о редкой вещице.

Знаменитость отметила, что номинал — два фунта стерлингов, то есть примерно 240 российских рублей. Выпуск монеты приурочен к 50-летию с даты смерти автора литературных произведений.

Юлия Барановская с интересом прочла творения Толкина, среди которых “Хоббит” и “Сильмариллион”. А “Властелин колец” ведущая называет лучшей для себя книгой. “Могу ее перечитывать бесконечно”, — выразилась экс-жена Андрея Аршавина.

Очарованная эпическим романом знаменитость выдала заветное желание — она бы с радостью получила монету с монографией Джона Рональда Руэла Толкина в качестве презента. Только вот найдется ли даритель? В комментариях народ отметил, что Юлия Барановская выбрала желание, которое разделяют все почитатели творчества писателя.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали о том, какие авторы литературных произведений пришлись по душе российским звездам шоу-бизнеса. Юлия Барановская — лишь одна из многих, кто с упоением погружаются в волшебный мир книжной вселенной.


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